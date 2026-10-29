Los arqueólogos encontraron restos humanos en Perú y se fijaron especialmente en un detalle

Un hallazgo arqueológico cerca de una antigua pirámide en Lima, Perú, llamó la atención de los investigadores por la forma en que fue enterrado un hombre. Los restos óseos podrían corresponder a una persona que fue utilizada como ofrenda durante un ritual de la cultura Lima, una civilización que existió siglos antes del Imperio inca.

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Un cuerpo enterrado en un antiguo canal ceremonial

Los arqueólogos presentaron el martes los restos óseos de un adulto que habría sido enterrado como ofrenda cerca de la base de Huaca Pucllana, una antigua pirámide de adobe ubicada en la capital peruana.

De acuerdo con las primeras hipótesis, los restos pertenecerían a un hombre que pudo haber sido sacrificado durante una ceremonia en la que se cerró un canal conectado a una piscina ceremonial.

La arqueóloga Gladys Paz explicó qué detalle del entierro podría ayudar a reconstruir antiguos rituales. Foto: AP - Martin Mejia

Uno de los detalles que más llamó la atención de los investigadores fue la posición en la que encontraron el cuerpo. Gladys Paz, arqueóloga que dirigió la excavación, explicó que estaba dentro del canal, apoyado sobre su costado izquierdo y con el cráneo orientado hacia la pirámide y el océano Pacífico.

La especialista señaló que los huesos podrían aportar información sobre las prácticas ceremoniales de esta antigua sociedad y ayudar a reconstruir algunas de sus costumbres.

En ese sentido, afirmó que los restos permitirán comprender mejor “los rituales de la cultura Lima”.

La civilización que existió antes del Imperio inca

La cultura Lima se desarrolló entre los siglos I y VII a lo largo de la árida costa central del Perú, aproximadamente 700 años antes del surgimiento del Imperio inca.

Huaca Pucllana fue uno de sus centros ceremoniales y administrativos más importantes. La antigua sociedad desapareció siglos antes de que los conquistadores españoles fundaran Lima, en 1535.

Actualmente, la pirámide se encuentra rodeada de parques, calles arboladas y edificios de apartamentos de lujo, entre los distritos de Miraflores y San Isidro. El lugar también está abierto a los turistas y cuenta con un restaurante que ofrece especialidades peruanas, entre ellas ceviche, carne de res salteada y carne de alpaca asada.

Los hallazgos arqueológicos en Lima

El descubrimiento se suma a otros vestigios históricos encontrados en la capital peruana. Según el gobierno de ese país, existen más de 400 sitios arqueológicos en el área metropolitana de Lima.

Pieter Van Dalen, profesor de arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien no participó en la excavación, explicó que es habitual encontrar tumbas, restos momificados y otros objetos funerarios a lo largo de la costa peruana.

Una cabeza de serpiente de cerámica también apareció durante las excavaciones en este sitio arqueológico de Lima. Foto: AP / Martin Mejia

Incluso, algunos descubrimientos se producen durante obras de construcción, especialmente cuando se excavan canales para instalar tuberías de gas.

En el caso de Huaca Pucllana, los restos recientemente presentados podrían ofrecer nuevas pistas sobre las ceremonias que realizaba la cultura Lima y el significado que tenían estos espacios para sus habitantes.

*Con información de AP.