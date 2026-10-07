Por primera vez, científicos detectan una misteriosa señal de radio proveniente de un planeta fuera del sistema solar

El espacio continúa siendo uno de los grandes escenarios de misterios científicos, con mundos lejanos que son estudiados en busca de indicios que permitan determinar si existe vida más allá de la Tierra. En ese contexto, la NASA desarrolla misiones destinadas a explorar otros cuerpos celestes, entre ellos Marte, donde se han realizado importantes hallazgos.

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Ahora, un grupo de científicos asegura haber detectado por primera vez una emisión de radio proveniente de un planeta ubicado fuera del sistema solar. Aunque el descubrimiento podría abrir nuevamente la posibilidad de vida extraterrestre, los investigadores señalan que la señal estaría relacionada con la presencia de un potente campo magnético y no con una civilización o forma de vida inteligente.

“Sé que las señales de radio están asociadas con la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Pero esto es algo muy diferente”, señaló Edo Berger, profesor de astronomía de la Universidad de Harvard.

El descubrimiento despertó el interés por la posibilidad de vida extraterrestre. Foto: Getty Images

La señal fue detectada en el exoplaneta Beta Pictoris b, ubicado a unos 63 años luz de la Tierra. Se trata de un gigante gaseoso con una masa aproximadamente 12 veces superior a la de Júpiter, que forma parte de un sistema de tres planetas alrededor de una estrella joven 1,75 veces más masiva que el Sol.

Según los investigadores, la emisión de radio estaría relacionada con los procesos de su campo magnético, que generarían auroras similares a las que se observan en la Tierra.

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“Para poder observar ondas de radio que se extienden hasta las frecuencias que observamos, se necesita un campo magnético increíblemente fuerte (...) Mientras estas partículas de muy alta energía giran en espiral dentro del campo magnético, junto con la aurora también producen ondas de radio”, agregó el investigador.

El campo magnético de Beta Pictoris b sería unas 200 veces más potente que el de Júpiter, según los investigadores. Esta característica permite la formación de una magnetosfera, una región del espacio dominada por la influencia del campo magnético. En Júpiter, este fenómeno provoca auroras cuando partículas cargadas quedan atrapadas cerca de los polos; en el exoplaneta, además de generar un resplandor, las partículas producen una emisión de radio.

Representación artística de un planeta en un sistema planetario Foto: Getty Images/iStockphoto

Aunque anteriormente se habían detectado indicios de posibles emisiones de radio procedentes de exoplanetas, los científicos señalan que esta sería la primera detección confirmada de este tipo.

“Lo que hace único a este estudio es que localiza la emisión en el propio planeta, separada de la estrella”, precisó Joseph Callingham, profesor asociado del Instituto Anton Pannekoek de Astronomía de la Universidad de Ámsterdam.