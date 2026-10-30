La entrada HDMI que parece común, pero esconde una función que puede mejorar el sonido al ver televisión

Hay quienes buscan disfrutar de una experiencia similar a la de una sala de cine sin salir de casa. Aunque los televisores inteligentes ofrecen cada vez más funciones y mejor calidad de imagen, algunos usuarios recurren a dispositivos adicionales, como las barras de sonido o los sistemas de cine en casa, para conseguir un audio más envolvente y mejorar la experiencia al ver películas, series o jugar videojuegos.

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Sin embargo, no basta con adquirir estos equipos: también es importante saber cómo conectarlos correctamente para aprovechar todas sus funciones. Una de las opciones disponibles es HDMI ARC, una tecnología que permite enviar el sonido del televisor a dispositivos externos, como una barra de sonido o un sistema de audio, mediante un solo cable HDMI.

Su principal ventaja es que permite reproducir el audio del televisor a través de equipos externos sin necesidad de utilizar conexiones adicionales. Para aprovechar esta función, tanto el televisor como el dispositivo de sonido deben ser compatibles con ARC, algo que se puede comprobar en las entradas HDMI, donde generalmente aparece esta indicación.

Imagen de referencia de mujer viendo televisión. Foto: Getty Images

También es necesario activar la función en los ajustes de ambos equipos y utilizar un cable compatible. De acuerdo con ADSLZone, este puerto tiene una particularidad: no funciona igual que las demás entradas HDMI y suele estar disponible en un único conector del TV. Por esta razón, es importante identificarlo antes de conectar la barra de sonido o el sistema de audio.

Esta tecnología ofrece varias posibilidades para mejorar la experiencia de entretenimiento en casa:

Conectar una barra de sonido al televisor para mejorar la calidad del audio.

Reproducir el sonido de películas, series, videojuegos y aplicaciones del Smart TV a través de un equipo externo.

Controlar el volumen de algunos dispositivos con el mismo control remoto del televisor, gracias a la función HDMI-CEC.

Reducir la cantidad de cables necesarios para conectar los equipos.

Imagen de referencia de persona conectando cable al puerto del televisor. Foto: Getty Images

¿Por qué es importante elegir la entrada HDMI correcta?

Para que la conexión funcione correctamente, es necesario identificar el puerto que cuenta con la tecnología ARC o eARC, ya que no todas las entradas HDMI del televisor permiten transmitir el sonido hacia un equipo externo. Si el cable se conecta en una entrada diferente, es posible que no se consiga reproducir el audio a través de la barra de sonido.

Por otra parte, aunque ambas tecnologías cumplen esta función, eARC incorpora mejoras frente a ARC, pues tiene una mayor capacidad de transmisión de datos. Esto le permite admitir formatos de audio más avanzados y ofrecer una reproducción con mayor calidad y detalle.