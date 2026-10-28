Cómo quitar los anuncios de los televisores con inteligencia artificial: el truco para reducir la publicidad invasiva

Durante años, los anuncios invasivos en las pantallas de inicio de los televisores inteligentes y la recopilación de datos personales han sido molestias habituales para los usuarios. Sin embargo, varios proyectos desarrollados con IA han comenzado a ganar popularidad en redes sociales al ofrecer alternativas especialmente para reducir la publicidad.

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De acuerdo con el sitio web ComputerHoy, este avance está relacionado con el llamado vibe coding, una forma de desarrollar programas mediante instrucciones escritas en lenguaje natural. Herramientas como Claude Code permiten que los usuarios describan los cambios que desean realizar y que la IA genere el código necesario para implementarlos, sin que deban contar con conocimientos de programación.

De acuerdo con el medio The Verge, entre los proyectos que han ganado visibilidad se encuentran CleanYourTV, antes conocido como tv-vibehack, tv-detox y dumbtv, disponibles en GitHub.

Este avance está relacionado con el llamado vibe coding, una forma de desarrollar programas mediante instrucciones escritas en lenguaje natural. Foto: Getty Images

Estas herramientas buscan simplificar la experiencia en los televisores inteligentes mediante la eliminación de software innecesario, la reducción del seguimiento de datos y el reemplazo de la pantalla de inicio por una interfaz más sencilla, sin contenido patrocinado. Sin embargo, no eliminan los anuncios que aparecen dentro de las aplicaciones de streaming.

Las iniciativas están dirigidas principalmente a dispositivos con Android TV y Google TV, sistemas presentes en televisores de fabricantes como Sony, TCL e Hisense. Algunas también son compatibles con equipos Fire TV que utilizan Fire OS basado en Android, pero no con aquellos que funcionan con Vega. Tampoco están diseñadas para televisores con Tizen, de Samsung; webOS, de LG; Roku o SmartCast, de Vizio.

Existen formas de minimizar los anuncios en los televisores sin perder conexión a internet ni comprometer el dispositivo. Foto: Imagen generada con Inteligencia Artificia de ChatGPT, de OpenIA

Aunque estos proyectos pueden modificar ciertos aspectos del televisor, no implican necesariamente un hackeo del dispositivo. En realidad, aprovechan herramientas disponibles en Android, como la instalación de interfaces alternativas y Android Debug Bridge (ADB), que permite enviar comandos desde un ordenador.

Con ayuda de la inteligencia artificial, los usuarios pueden hacer estos ajustes sin necesidad de obtener permisos de superusuario, conocidos como root, ni modificar el firmware del equipo.

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Para aplicar los cambios, generalmente se requiere conectar el ordenador y el televisor a la misma red, habilitar las opciones de desarrollador y activar la depuración. Después, el usuario debe autorizar la conexión desde la pantalla del televisor y seguir las instrucciones del proyecto seleccionado, ya sea mediante comandos o con ayuda de un asistente de IA.

Aun así, el procedimiento puede exigir ciertos conocimientos técnicos para revisar las modificaciones y solucionar posibles inconvenientes.