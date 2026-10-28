Preocupación por Yoba, el malware que se hace pasar por instaladores de ChatGPT y Claude para infectar computadores

Los ciberdelincuentes están aprovechando la popularidad de las herramientas de inteligencia artificial para distribuir programas maliciosos que pueden comprometer la seguridad de los computadores.

Una de estas amenazas es Yoba, un malware que se oculta en instaladores falsos de plataformas como ChatGPT y Claude para engañar a los usuarios y lograr que descarguen archivos dañinos sin darse cuenta.

Expertos advierten sobre una amenaza silenciosa que podría poner en riesgo sus datos y cuentas bancarias

De acuerdo con lo reseñado por Europa Press, la alerta fue emitida por Check Point Research, la división de investigación de amenazas de Check Point Software Technologies. Según el análisis, los responsables de esta campaña han creado repositorios y páginas fraudulentas en GitHub con nombres que imitan los de modelos de IA conocidos, entre ellos referencias falsas a GPT-5.6 Sol y Claude Opus.

Para aumentar las posibilidades de que las víctimas encuentren estos sitios, los atacantes recurren al envenenamiento de motores de búsqueda, una técnica conocida como SEO poisoning. Mediante este método, buscan posicionar las páginas fraudulentas entre los primeros resultados de búsqueda y convencer a los usuarios de que están descargando programas legítimos.

Sin embargo, el riesgo no proviene directamente de las plataformas originales. Los expertos aclaran que los sistemas de OpenAI y Anthropic no fueron vulnerados. El engaño consiste en incluir ejecutables auténticos y firmados digitalmente por las compañías dentro de paquetes de instalación que también contienen componentes maliciosos.

Así logra Yoba infectar los computadores

Una vez que el usuario ejecuta el instalador falso, el ataque aprovecha una técnica denominada DLL sideloading. Este procedimiento consiste en utilizar un programa legítimo para cargar una biblioteca DLL manipulada, lo que permite introducir código malicioso en el equipo y dificultar su detección mediante algunos mecanismos de seguridad.

Imagen de referencia de un hacker cometiendo un ataque cibernético. Foto: Getty Images/iStockphoto

Yoba también incorpora mecanismos para evitar que los investigadores identifiquen fácilmente su funcionamiento. Antes de continuar con el ataque, comprueba características del pc, como la configuración regional y los privilegios de administrador.

Qué hacer para evitar la infección

Check Point Research advierte que una infección de este tipo debe tratarse como un posible compromiso total del sistema. Esto se debe a que YobaLoader puede ejecutar otros programas y scripts de PowerShell, una capacidad que abre la puerta a distintas acciones maliciosas en el computador afectado.

Para reducir el riesgo, la recomendación principal es descargar ChatGPT, Claude y cualquier otra herramienta de inteligencia artificial únicamente desde los canales oficiales de sus desarrolladores. Encontrar un instalador en un buscador o en un repositorio de código no garantiza que sea auténtico.

Imagen de referencia de ChatGPT y Claude instalados en el celular. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

También es importante evitar que las cuentas sin necesidad de privilegios elevados tengan permisos de administrador y contar con soluciones de seguridad capaces de detectar y bloquear comunicaciones sospechosas durante las distintas etapas de un ataque.

La amenaza demuestra que los ciberdelincuentes pueden aprovechar el interés por las nuevas tecnologías para distribuir archivos fraudulentos que parecen legítimos. Por eso, antes de instalar una herramienta de IA, conviene comprobar el origen de la descarga y verificar que corresponda al sitio oficial del proveedor.