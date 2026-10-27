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Lista de aplicaciones que más consumen batería: revíselas si su celular se descarga rápido

El celular puede perder carga mientras permanece bloqueado por algunas aplicaciones.

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Redacción Tecnología
27 de octubre de 2026 a las 7:46 p. m.
La duración de la batería puede depender de las aplicaciones, los permisos y la señal del celular.
La duración de la batería puede depender de las aplicaciones, los permisos y la señal del celular. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Que la batería del celular dure cada vez menos no siempre significa que el equipo esté dañado o que sea necesario cambiarla. En algunos casos, el gasto de energía está relacionado con las aplicaciones instaladas, incluso cuando no se utilizan directamente.

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Algunas de aplicaciones suelen ser señaladas de alto consumo de la bataría del celular como Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google Maps y Gmail, debido a que pueden realizar tareas mientras el usuario consulta otras aplicaciones o deja el teléfono bloqueado. Entre esas actividades están la actualización de contenido, la sincronización de archivos y la recepción de notificaciones.

Si varias aplicaciones permanecen activas en segundo plano, es decir, cuando no están abiertas en la pantalla, pueden contribuir a que la carga se agote más rápido.

Cómo ver la lista de aplicaciones que están gastando más batería

Tanto Android como iPhone cuentan con herramientas para consultar el consumo de energía. No es necesario descargar programas adicionales para hacer la revisión, pues al entrar en las secciones aparecerá el listado por porcentaje de las aplicaciones que más consumen batería.

En los teléfonos Android, se debe ingresar a Ajustes y buscar el apartado Batería o Uso de batería. El nombre exacto puede variar según el fabricante. Allí aparece información sobre las aplicaciones que más energía han utilizado durante el período registrado.

En los iPhone, el procedimiento consiste en abrir Ajustes y seleccionar Batería. Bajando, desde esa sección es posible consultar el consumo de las aplicaciones y detectar cuáles representan un gasto considerable.

Una configuración interna permite ahorrar energía sin instalar aplicaciones.
No es necesario instalar otras aplicaciones para identificar cuáles consumen más energía en el teléfono. Foto: Getty Images

Qué hacer para prolongar la duración de la carga

Una vez identificadas las aplicaciones que más batería utilizan, se pueden limitar las actividades que no sean indispensables. Algunas opciones incluyen restringir la actualización en segundo plano o revisar los permisos de ubicación cuando una aplicación no necesita conocerla constantemente.

Aplicaciones pesadas, juegos y configuraciones mal ajustadas aceleran el consumo de batería.
Limitar las funciones innecesarias de algunas aplicaciones puede ayudar a prolongar la duración de la batería. Foto: Getty Images

No obstante, conviene mantener activas las funciones necesarias para recibir mensajes, correos y alertas importantes. Desactivar procesos sin revisar su utilidad puede afectar el funcionamiento de algunos servicios.

La recomendación es tomar decisiones a partir de las estadísticas del propio celular, en lugar de asumir que una aplicación siempre consume más batería que las demás.