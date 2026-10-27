Reportan caída de Nequi este martes 27 de octubre: estos son los servicios afectados

Usuarios de Nequi reportan problemas para utilizar la aplicación durante la tarde de este martes 27 de octubre. Los comentarios publicados en redes sociales dan cuenta de dificultades para acceder al servicio, mientras que las plataformas de seguimiento de fallas permiten consultar si se registra un aumento inusual de incidentes.

Usuarios reportan fallas en Nequi

Las dificultades reportadas por los clientes generan dudas sobre el funcionamiento de la aplicación, especialmente entre quienes necesitan ingresar a sus cuentas para consultar su saldo o realizar operaciones con su dinero.

Nequi también confirmó las fallas en su aplicación y señaló que el servicio presenta intermitencias. A través de un mensaje, la compañía aseguró que su equipo trabaja para solucionar los inconvenientes y envió un mensaje de tranquilidad a sus clientes: “Recuerda, tu plata y tu info están seguras en Nequi”.

*En desarrollo...