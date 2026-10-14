Sin datáfono: así pueden los negocios recibir pagos con tarjeta a través de Nequi

Nequi Negocios incorporó tres nuevas funcionalidades para facilitar la recepción de pagos y la gestión de las ventas de emprendedores, comerciantes y trabajadores independientes. Entre las novedades está la posibilidad de recibir pagos con tarjetas débito y crédito directamente desde el celular, sin necesidad de comprar o alquilar un datáfono.

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Para utilizar esta opción, el comercio debe contar con un teléfono que tenga tecnología NFC, que permite completar la transacción al acercar la tarjeta o el dispositivo del cliente. El servicio de aceptación y procesamiento de estos pagos es prestado por Wompi, la pasarela de pagos de Grupo Cibest.

La segunda novedad permite registrar hasta cinco empleados con credenciales propias para consultar en tiempo real las ventas recibidas por los diferentes medios de pago. Además, los negocios que reciben pagos mediante QR pueden vincular hasta tres celulares adicionales para recibir por mensaje de texto las notificaciones de cada transacción.

La tercera funcionalidad consiste en la generación de códigos QR con opción de propina, que el cliente puede incluir voluntariamente al momento de pagar. Estas herramientas se suman a las opciones de consulta de ventas, generación de reportes y enlaces de pago que ya ofrece la aplicación.

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Según la información de la compañía, Nequi Negocios cuenta con más de 137.000 comercios registrados. La aplicación es diferente a la app Nequi y está diseñada específicamente para gestionar las ventas de los negocios.

Las nuevas funciones no modifican las tarifas del servicio. Los pagos con tarjetas nacionales e internacionales mantienen un cobro de 1,99 por ciento más IVA sobre el valor de cada transacción, sin cuotas mensuales, cobros fijos ni costos adicionales por las funcionalidades incorporadas.