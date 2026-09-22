Nequi habilita recargas de Transmetro en Barranquilla desde su aplicación

Los usuarios de Nequi en Barranquilla ya pueden recargar sus tarjetas de Transmetro directamente desde la aplicación, una alternativa que busca facilitar el acceso al transporte público y los gastos asociados a la movilidad.

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La nueva función permite realizar recargas desde $3.800 hasta $150.000 e incluso cargar la tarjeta de otra persona ingresando su número. Cada transacción tiene un costo fijo de $250.

Según el DANE, durante el último trimestre de 2025 Transmetro movilizó 4,8 millones de pasajeros en Barranquilla y su área metropolitana. En este contexto, Nequi señaló que cuenta actualmente con más de 800.000 usuarios en Barranquilla y más de 1,5 millones en el Atlántico.

Además, durante 2026 los usuarios de la aplicación han realizado más de 2,8 millones de transacciones relacionadas con recargas de transporte público y soluciones de movilidad.

“Entendemos que organizar las finanzas también implica resolver necesidades tan cotidianas como movilizarse por la ciudad. Queremos seguir acompañando esos momentos con herramientas útiles y fáciles de usar”, señaló Juan Sebastián González, gerente de Pagos y Recaudos de Nequi.

¿Cómo se puede recargar?

Para hacer la recarga, los usuarios deben ingresar a la aplicación, seleccionar ‘Servicios’, luego ‘Transporte y viajes’ y acceder a ‘Transporte masivo’. Allí deben escoger Transmetro, ingresar el número de la tarjeta y el valor que desean recargar y, posteriormente, confirmar el pago.

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Nequi recomendó verificar el número de la tarjeta y contar con saldo suficiente para cubrir tanto el monto de la recarga como el costo de la transacción. Una vez confirmada, la operación no podrá modificarse.

La plataforma también permite recargar la Tarjeta Cívica en Medellín y TuLlave en Bogotá, además de ofrecer servicios relacionados con la compra de tiquetes y el pago de parqueaderos y combustible.