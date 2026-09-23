Medellín apuesta por una longevidad activa y en comunidad para su población adulta mayor

De acuerdo con informes de Medellín Cómo Vamos, para 2035 la ciudad será la segunda capital de Colombia con mayor proporción de población envejecida, una tendencia que está llevando a repensar la manera en que se habitan los años posteriores a la vida laboral.

Por ello, en la capital antioqueña se están desarrollando nuevos espacios pensados para una población adulta mayor que busca conservar su autonomía y bienestar, mantener sus vínculos sociales y encontrar nuevas formas de disfrutar su tiempo.

Una de las compañías que está llevando este concepto a ‘Medellín es Casa Nua’, que abrirá su segunda sede en la ciudad y la cuarta en Colombia. El nuevo proyecto de senior living, Casa Nua Country, tendrá cerca de 8.000 metros cuadrados y está diseñado bajo el concepto de gerontoarquitectura, que plantea espacios adaptados a las necesidades de las personas durante el envejecimiento.

De acuerdo con el instituto estadounidense ArchWell Health, mantenerse activo y vinculado con otros durante la madurez puede contribuir al bienestar mental, emocional y físico, además de reducir riesgos asociados con el aislamiento y favorecer la función cognitiva.

Casa Nua Country está dirigida específicamente a adultos mayores independientes, es decir, personas que mantienen un alto nivel de autonomía y funcionalidad para desarrollar sus actividades cotidianas. Según explica Bernardo Asuaje, CEO de la empresa, una de las necesidades que identifican en este grupo está relacionada con la pérdida de espacios de interacción que puede producirse después de la vida laboral.

“Vemos cómo en esta etapa de la vida, las rutinas sociales que antes surgían del trabajo, la familia o de otras actividades pueden reducirse y muchas veces la principal necesidad de los adultos mayores no es que alguien haga las cosas por ellos, sino tener con quién compartir el día, participar en actividades y saber que hay personas cerca. Por eso, en Casa Nua el enfoque está puesto en la vida en comunidad”, explica Asuaje.

La propuesta incluye actividades de cocina, tejido, movilidad, ejercicio y encuentros culturales, además de espacios para ver una película, jugar, caminar, tomar un café o simplemente conversar.