Modelo colombiano de gestión de proyectos sociales y sostenibilidad llega a México

Colombia ha venido ampliando su oferta de servicios hacia otros mercados de América Latina, con empresas que llevan conocimiento y experiencia desarrollados en el país a sectores que requieren capacidades especializadas. Entre estos servicios están los relacionados con el desarrollo industrial, el fortalecimiento de las relaciones entre empresas y comunidades y la gestión preventiva de riesgos operacionales, de cumplimiento y reputación.

Uno de estos modelos es el de ACDesarrollo, una compañía que ha gestionado más de US$50 millones en programas de sostenibilidad, inversión social y gestión de entornos operacionales en 83 municipios y más de 650 comunidades de 14 departamentos.

La primera operación se desarrollará en Coatzacoalcos, Veracruz, mediante Tejido Vivo, iniciativa que llegará a nueve ejidos de la región. El proyecto, en alianza con Orbia y la fundación Give it 4Ward, busca fortalecer las capacidades de mujeres cabeza de hogar y emprendedores rurales, acompañar sus iniciativas productivas y promover fuentes de ingresos sostenibles.

La internacionalización cuenta con el acompañamiento de ProColombia, que ha apoyado el acercamiento al mercado, la identificación de oportunidades y la construcción de relaciones empresariales e institucionales.

“Desde hace tiempo veníamos preparando nuestra expansión internacional para llevar a otros países el conocimiento construido en Colombia. México fue elegido para comenzar este proceso y Orbia hizo posible que esa visión se convirtiera en una operación material. Agradecemos profundamente su confianza en ACDesarrollo y su decisión de llevar nuestro modelo a su operación en el país azteca. Esto confirma que los servicios socioambientales colombianos pueden aportar valor a empresas y comunidades de otros países”, afirma Guillermo Pattigno, cofundador de la compañía.

Como parte de la preparación, el equipo recorrió 42 kilómetros del trazado de la infraestructura de Orbia y participó en encuentros con comunidades de Chinameca, Los Cerritos, Rancho Nuevo Carrizal y Chapopote.

Tejido Vivo aplicará el enfoque Pay It Forward, o cadena de favores, promovido por Give it 4Ward, para que los participantes desarrollen capacidades y fuentes de ingresos sostenibles y compartan aprendizajes y oportunidades con otras personas.