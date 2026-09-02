Antioqueños desarrollan plataforma para centralizar la gestión de comunidades digitales con miras a convertirse en unicornio de Medellín

Administrar una comunidad digital puede implicar el uso de múltiples herramientas para comunicarse, ofrecer contenidos y generar ingresos. WhatsApp, Telegram, Zoom y las plataformas de cursos son algunos de los servicios que los creadores utilizan para distribuir estas funciones.

Este escenario llevó a los antioqueños Carlos Jiménez y Cristian Berrio a crear Wemany, una plataforma que busca reunir en un solo lugar la gestión, conexión y monetización de comunidades digitales. Sus fundadores proyectan escalar el negocio hasta alcanzar una valoración de al menos US$1.000 millones, con la expectativa de convertirlo en el primer unicornio nacido en Medellín.

La propuesta hace parte de la denominada creator economy o economía de los creadores. Según estimaciones de Grand View Research, este mercado generó aproximadamente US$13.700 millones en 2025 y proyecta alcanzar los US$17.500 millones en 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesto de 27,9 % hasta 2033.

A tres semanas de su llegada al mercado, Wemany registra 1.280 usuarios y 54 comunidades creadas. La compañía tiene como objetivo cerrar el año con 500 comunidades activas y generando ingresos.

Carlos Jiménez, CEO de Wemany, señala que alcanzar una valoración de US$1.000 millones debe ser consecuencia del crecimiento del negocio: “Una valoración como éstas, tiene que ser la consecuencia. Yo no quiero construir una compañía que parezca un unicornio, quiero construir las métricas que hacen inevitable que el mercado la valore como uno”.

Colombia será el primer mercado de expansión y México, el siguiente. “Colombia es nuestro laboratorio, pero México será nuestra prueba de fuego. Si conseguimos crecer orgánicamente en este país compitiendo con plataformas globales, para nosotros sería una señal muy fuerte de que el producto puede escalar”, explica Jiménez.

La plataforma permite crear espacios públicos o privados y concentra mensajería, canales temáticos, cursos, eventos, gamificación y mecanismos de monetización. También permite segmentar a los integrantes según sus intereses, participación y tipo de acceso.

Cristian Berrio, CTO, explica la propuesta: “No queremos ser un Discord con pagos ni un Telegram con cursos. La ventaja competitiva de Wemany es que entendemos a cada persona dentro de la comunidad como un perfil vivo. Podemos saber qué consume, en qué eventos participa, qué compra, qué rol tiene y qué accesos debería recibir”.

Los fundadores también contemplan utilizar la plataforma para conectar comunidades con oportunidades locales. “No es digitalizar por digitalizar, sino utilizar comunidad y tecnología para conectar a una persona con la oportunidad correcta en el momento correcto”, concluye Berrio.