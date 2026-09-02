Financiación y opciones para adquirir vivienda estarán presentes en Expovivienda con Analfe y 20 fondos de empleados

Expovivienda, feria organizada por Camacol Bogotá y Cundinamarca, reunirá el 19 y 20 de septiembre proyectos habitacionales y alternativas de financiación para las personas interesadas en adquirir, construir o mejorar su vivienda.

En esta edición participará la Asociación Nacional de Fondos de Empleados (Analfe), junto con 20 Fondos de Empleados, que acompañarán a sus asociados y trabajadores en la búsqueda de opciones de financiación y soluciones relacionadas con sus necesidades habitacionales.

Miller García Perdomo, presidente ejecutivo de Analfe. Foto: Analfe - API

Según cifras del Dane, el déficit habitacional del país se ubicó en 25,6 % en 2025, lo que representó una reducción frente al año anterior. En Bogotá, este indicador fue de 6,3 %. Las cifras muestran avances en las condiciones habitacionales, aunque el acceso a una vivienda adecuada y propia continúa siendo un reto para miles de familias.

En este contexto, los Fondos de Empleados disponen de productos y servicios dirigidos al bienestar de sus asociados. Entre ellos se encuentran los créditos para vivienda y de libre inversión, que pueden destinarse a la adquisición, construcción o mejoramiento del hogar.

La participación de Analfe permitirá reunir en un mismo espacio a los Fondos de Empleados y empresas del sector de la construcción. Entre las constructoras participantes estarán AR Construcciones, Conaltura, Prodesa, Akila e Inacar, entre otras.

Los Fondos de Empleados que harán parte de la feria incluyen Fesicol, Fodemca, Secréditos, Fedejohnson, FOE, FEC, Presente, Fodebax, Fonanglo, Fempha, Uniandes, Femap, Fecolsa, Foncel, Fondevitriviu, Fedimel, Fontebo y Kdefon.

Expovivienda se desarrollará en El Cubo, ubicado en la avenida carrera 30 # 52-77, el sábado 19 de septiembre, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., y el domingo 20, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Los interesados deberán realizar una inscripción previa a través del enlace habilitado por Camacol Bogotá y Cundinamarca.