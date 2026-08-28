Abelardo De La Espriella anunció cuatro viviendas para víctimas del terremoto: Ana María Saavedra será una de las beneficiadas

El presidente Abelardo De La Espriella anunció una nueva iniciativa de apoyo para las familias afectadas por la emergencia registrada en el Valle.

Abelardo De La Espriella señaló que el 31 de agosto comenzarán los desembolsos a familias con viviendas afectadas por el terremoto

En alianza con la empresa Marval, el Gobierno entregará cuatro viviendas completamente amobladas a hogares que resultaron víctimas de esta tragedia y que requieren apoyo para recuperar la estabilidad de sus vidas.

El presidente Abelardo De La Espriella entregó materiales y maquinaria de construcción a los damnificados por el terremoto. Foto: Raúl Palacios

Los beneficiarios de esta iniciativa son Diana Marcela Troncoso, Ana María Saavedra, Cristian López Arango y Maryori Basto Flórez, quienes recibirán viviendas equipadas para facilitar el inicio de una nueva etapa después de las dificultades ocasionadas por la emergencia.

El anuncio fue presentado como parte de los esfuerzos conjuntos entre el sector público y la empresa privada para brindar soluciones concretas a las personas y familias que han sufrido las consecuencias de la situación en el departamento.

Marval se vinculó a la iniciativa para hacer posible la entrega de las cuatro viviendas amobladas, permitiendo que las familias seleccionadas cuenten no solo con un espacio para vivir, sino con elementos básicos para iniciar una nueva vida en condiciones adecuadas.

#Cali | El presidente Abelardo de la Espriella anunció que, junto con Marval, se entregarán cuatro viviendas amobladas a familias víctimas de la emergencia en el Valle. Las beneficiarias son Diana Marcela Troncoso, Ana María Saavedra, Cristian López Arango y Maryori Basto Flórez. pic.twitter.com/lXBj50zqu6 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 28, 2026

Más allá de la entrega de una vivienda, el proyecto busca ofrecer condiciones dignas y herramientas para que los beneficiarios puedan reconstruir sus hogares y avanzar hacia una mayor estabilidad.

Ana María, la única sobreviviente. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @dianamarchespinosa

Ana María Saavedra, una de las personas beneficiadas con el anuncio del mandatario

Ana María Saavedra, la joven de 23 años que se convirtió en la única sobreviviente de su familia tras el colapso de su vivienda durante el terremoto que afectó a Cali el pasado 10 de agosto, recibirá una de las cuatro viviendas amobladas que serán entregadas a familias víctimas de la emergencia en el Valle del Cauca.

Ana María Saavedra, trilliza que sobrevivió en el terremoto, se fue en contra de Gustavo Petro e hizo contundente petición

La noticia representa un nuevo capítulo en la historia de recuperación de Ana María, quien perdió a sus padres, sus dos hermanas trillizas y un tío en la tragedia. La joven, que además sufrió graves lesiones y tuvo que ser sometida a una cirugía especializada, continúa enfrentando un complejo proceso de rehabilitación física y emocional.