Las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco siguen causando estragos en las regiones de Colombia. Este viernes 28 de agosto fue liberada la joven que fue secuestrada cuando trabajaba en una estación de servicio situada en el municipio de Cajibío, Cauca.

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Fuentes militares le confirmaron a SEMANA que la mujer fue dejada por los disidentes en una zona montañosa luego de mantenerla secuestrada varios días. Katherin Camayo estaba laborando cuando llegaron varios hombres fuertemente armados; la sujetaron y la obligaron a subir a un vehículo, en el que se la llevaron con rumbo desconocido.

Hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre las condiciones de su liberación, el punto exacto donde fue abandonada ni las circunstancias que llevaron a sus captores a dejarla libre.

SEMANA conoció que la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, tenía a la mujer en su poder.

Las autoridades deberán avanzar ahora en las investigaciones para determinar quiénes participaron en el rapto y reconstruir el recorrido realizado por los responsables desde el momento en que sacaron por la fuerza a la joven de la estación de servicio.

Iván Mordisco de las disidencias de las Farc. Foto: AFP

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Se espera que el Ejército Nacional o la Gobernación del Cauca entreguen detalles de este caso que ha generado terror entre las comunidades que temen por sus vidas.

En el departamento del Cauca, las disidencias de las Farc imponen sus propias reglas y se lucran de actividades irregulares como el narcotráfico, entre otras.