Micromercados autónomos amplían su presencia en comunidades residenciales de Colombia

Los micromercados autónomos, espacios de autoservicio que operan sin vendedores, han ampliado su presencia a nivel global. Según The Business Research Company, este mercado pasó de US$82.560 millones en 2025 y se proyecta que alcance US$103.390 millones en 2026.

En Colombia, el empresario antioqueño Felipe Pabón Luna comenzó a desarrollar este modelo en 2022 junto con su socio Sebastián, inicialmente bajo la marca Cerkatti. Posteriormente, la compañía se integró con SmartStore Brasil, empresa dedicada al desarrollo de micromercados autónomos. De esta unión surgió AlwaysMart Colombia, que combina la experiencia adquirida en el país con la tecnología y el modelo operativo desarrollado por SmartStore en Brasil.

La integración permitió vincular la operación colombiana a una red que actualmente cuenta con más de 2.000 puntos en Brasil, Estados Unidos y Colombia. En el país, AlwaysMart tiene presencia en comunidades residenciales de Medellín, Bogotá y Cali y proyecta llegar a 200 puntos para el cierre de 2027.

“El modelo funciona mediante espacios de autoservicio instalados dentro de comunidades residenciales. Los usuarios seleccionan los productos, registran su compra y realizan el pago de manera autónoma, sin empleados en el punto. Los micromercados autónomos representan la evolución de las tradicionales vending machines, al ofrecer una experiencia de compra más completa, flexible y cercana a la de un mercado de conveniencia.

Uno de los principales retos para su expansión en Colombia ha sido normalizar este formato, que todavía resulta novedoso para muchos consumidores y conjuntos residenciales, ya que la confianza es uno de los componentes centrales del modelo. Sin embargo, los micromercados cuentan con herramientas tecnológicas que permiten monitorear las operaciones y brindar mayor seguridad y control”, afirma el directivo de AlwaysMart.

El modelo utiliza espacios sin uso dentro de las comunidades. La instalación y adecuación están a cargo del operador, mientras que el consumo de energía se mide de manera independiente.

La tecnología desarrollada en Brasil permite controlar transacciones, consultar ventas en tiempo real, administrar inventarios mediante alertas de niveles mínimos y monitorear los espacios. Entre los productos de mayor rotación están los huevos, las bebidas, los lácteos y otros artículos de la canasta familiar. Según la Andi, los colombianos destinan en promedio 38,3% de sus ingresos totales a estos productos.

El formato busca atender compras cotidianas, especialmente en horarios en los que los comercios tradicionales están cerrados, sin que los residentes deban desplazarse fuera de sus comunidades.