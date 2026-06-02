Continúa el buen comportamiento de los mercados tras los resultados electorales del 31 de mayo

Los mercados reaccionaron de manera positiva a la sorpresiva victoria de la derecha en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, reflejada en el fortalecimiento del peso colombiano frente al dólar y en el aumento del valor de los bonos soberanos del país.

Tras los resultados electorales favorables a Abelardo de la Espriella, bajaron el precio del dólar y las tasas de deuda

El abogado Abelardo de la Espriella obtuvo el domingo más del 43 % de los votos y superó al senador Iván Cepeda, quien alcanzó cerca del 41 %, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Ambos se enfrentarán en una segunda vuelta prevista para el 21 de junio.

Tras los resultados, el peso colombiano registró una apreciación frente al dólar. De acuerdo con datos del Banco de la República, la moneda local se fortaleció cerca de un 2,42 % entre el cierre del viernes y este martes. La tasa de cambio pasó de 3.646 pesos por dólar el viernes a 3.560 pesos este martes.

La moneda ha bajado su precio en los últimos días. Foto: ADOBE STOCK

En la Bolsa de Valores de Colombia, el índice MSCI Colcap, que agrupa las acciones más representativas del mercado local, registró una subida del 3,58 % el lunes, tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial.

Los bonos soberanos colombianos también mostraron avances generalizados durante la última jornada, un comportamiento que analistas suelen interpretar como una señal de mayor confianza por parte de los inversionistas, según datos del mercado.

Uno de los principales desafíos para quien resulte elegido presidente será la situación de las finanzas públicas. Colombia acumula un déficit fiscal cercano al 7 % del producto interno bruto (PIB), en un contexto marcado por el impacto económico de la pandemia y por los programas sociales de alto gasto implementados durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Abelardo de la Espriella señaló que toma como referencia algunas de las políticas económicas impulsadas por el presidente argentino Javier Milei y planteó una reducción del tamaño del Estado del 40 %. Asimismo, propuso fortalecer nuevamente el sector de los combustibles fósiles, una postura que contrasta con la estrategia energética promovida por Petro y que ha sido recibida favorablemente por los mercados financieros.

Las acciones de diversas empresas se valorizarón en la bolsa. Foto: Adobe Stock

La acción de la estatal petrolera Ecopetrol, la principal empresa colombiana, se disparó con el resultado electoral. Este lunes, su cotización alcanzó un máximo en 52 semanas.

Diversas empresas han reportado buen comportamiento en la bolsa de valores, generando ganancias tanto en la tarde del lunes como a lo largo del martes. Analistas señalan que, tras la segunda vuelta, se podrían dar nuevos movimientos financieros.

¿Qué pasará con el precio del dólar en Colombia tras los resultados de la primera vuelta presidencial? Aún persiste la incertidumbre

*Con información de AFP.