Empresas se preparan para nuevas expectativas en transparencia, competencia y participación en asuntos públicos

Las empresas en Colombia enfrentan nuevas expectativas sobre la forma en que gestionan y reportan riesgos relacionados con corrupción, competencia y participación en asuntos públicos. La segunda fase de actualización de los estándares de Global Reporting Initiative (GRI) sobre estos temas busca promover información empresarial más útil, comparable y trazable.
El proceso, que ha contado con aportes de reguladores, empresas, representantes del mercado financiero y especialistas de Perú, plantea cambios en tres estándares. En anticorrupción (GRI 205) se refuerza la prevención de riesgos emergentes, como el abuso de datos digitales y el uso indebido de intermediarios.
En competencia (GRI 206) se amplía el enfoque sobre transparencia en las prácticas de mercado y la prevención de conductas que puedan distorsionarla, incluyendo dinámicas propias de mercados y plataformas digitales.
Por su parte, política pública (GRI 415) fortalece la transparencia sobre la participación empresarial en asuntos públicos y busca promover coherencia entre las posiciones institucionales, las actividades de incidencia y los compromisos de sostenibilidad.
Andrea Pradilla, directora de GRI para América Latina, señaló que la discusión ya no se limita a qué reportan las empresas, sino también a cómo operan y toman decisiones, especialmente frente a riesgos y sus impactos.
Desde la Superintendencia de Sociedades, Luis Carlos Ortiz destacó que “los estándares de transparencia y gobierno corporativo se están consolidando como herramientas clave de autorregulación. No solo fortalecen la gestión empresarial, sino que también facilitan la supervisión por parte de las autoridades y contribuyen a la integridad y la confianza en los mercados”.
Los nuevos estándares aún no han sido publicados oficialmente. GRI analiza los comentarios recibidos durante el proceso y prevé publicar las versiones finales de GRI 205, GRI 206 y GRI 415 durante el cuarto trimestre de 2026. Las organizaciones podrán conocer así con mayor precisión las futuras expectativas sobre transparencia e integridad empresarial.