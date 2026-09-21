Datacrédito anuncia cambio clave para empresas y su historia de crédito; así funcionará

Datacrédito Experian presentó ‘MiNegocio’, una plataforma digital que permite a las empresas consultar de manera gratuita su historia de crédito y conocer información relacionada con su comportamiento financiero.

¿Está reportado en Datacrédito? Llega un cambio para consultar el historial y el puntaje crediticio

La herramienta permite revisar las obligaciones reportadas de una empresa, su comportamiento de pago, nivel de endeudamiento y otros datos generales asociados al negocio. También ofrece la posibilidad de descargar la historia de crédito y verificar información como el NIT y la actividad económica registrada.

De acuerdo con la compañía, la plataforma incluye la consulta del puntaje crediticio empresarial, un indicador calculado a partir de modelos analíticos de Experian que reúne información sobre el comportamiento crediticio de cada empresa y facilita el seguimiento de su perfil.

Reportes en Datacrédito podrán consultarse de otra manera. Foto: Montaje El País: fotos de 123rf

“Las empresas cumplen un papel fundamental en el desarrollo económico del país. Con MiNegocio queremos facilitarles el acceso a su historia y puntaje crediticio para que conozcan mejor su situación crediticia, hagan seguimiento a su evolución y entiendan cómo son percibidas por el sistema crediticio y financiero cuando buscan acceder a financiación para seguir creciendo”, afirmó Lina Beltrán, vicepresidenta del Segmento SMB de Experian.

La compañía señala que consultar periódicamente la historia de crédito y el puntaje permite a las empresas hacer seguimiento a su perfil, identificar aspectos relacionados con su comportamiento crediticio y disponer de información al momento de tomar decisiones sobre financiación y crecimiento.

Un reporte de DataCrédito (o central de riesgo), el cual es consultado por entidades para aprobar o rechazar créditos. Foto: Montaje El País: fotos de Colprensa y DataCrédito Experian

El lanzamiento también se relaciona con los resultados del Índice de Bienestar Financiero de Colombia 2026 de Datacrédito Experian.

Según ese estudio, las personas cuyos ingresos provienen de un negocio propio registraron 67,4 puntos en el componente de capacidad para cumplir metas financieras, frente a 61,5 puntos correspondientes al total de colombianos evaluados.

Datacrédito alertó sobre los seis errores que podrían salirle caro al solicitar un crédito

La diferencia entre ambos resultados es de 5,9 puntos. El comunicado señala que estos datos reflejan una mayor capacidad declarada de este grupo para avanzar hacia sus metas financieras.