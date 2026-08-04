Datacrédito alertó sobre los seis errores que podrían salirle caro al solicitar un crédito

El segundo semestre del año suele ser una época en la que muchas personas toman decisiones financieras importantes, como comprar vivienda o vehículo, financiar estudios o impulsar un emprendimiento.

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En ese contexto, prepararse antes de solicitar un crédito puede marcar la diferencia entre acceder a una opción adecuada o asumir un compromiso difícil de sostener.

De acuerdo con el Índice de Bienestar Financiero de Datacrédito Experian, los colombianos muestran avances en la planificación de sus finanzas y en la búsqueda de información antes de adquirir nuevas obligaciones. El estudio destaca que cada vez más personas comparan diferentes alternativas antes de elegir un crédito, una práctica que favorece decisiones más informadas.

Las personas deben verificar los documentos antes de solicitar un crédito. Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, también revela que persisten desafíos relacionados con la tranquilidad financiera, ya que muchas familias aún enfrentan dificultades para generar excedentes económicos al finalizar el mes.

Ante este panorama, Datacrédito Experian recomienda revisar seis aspectos fundamentales antes de iniciar una solicitud de crédito. El primero es analizar la capacidad de pago, evaluando ingresos, gastos y obligaciones actuales, además de consultar el historial y puntaje crediticio para conocer la situación financiera real.

También aconseja comparar distintas opciones de financiación, revisando tasas de interés, plazos, costos y beneficios, ya que no todos los productos responden a las mismas necesidades. Asimismo, sugiere evitar presentar varias solicitudes de crédito al mismo tiempo, pues múltiples consultas al historial crediticio podrían interpretarse como una necesidad urgente de financiación.

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Otro punto clave es leer con atención las condiciones del contrato antes de firmarlo, comprendiendo el valor de las cuotas, los intereses, los costos adicionales y las implicaciones de un eventual incumplimiento. Además, mantener un buen comportamiento de pago fortalece el historial crediticio y puede facilitar el acceso a mejores condiciones en futuras financiaciones.

Miles de personas solicitan créditos cada año. Foto: Montaje El País: fotos de 123rf

Finalmente, la compañía hace un llamado a proteger la información personal durante todo el proceso. Según sus datos, una parte importante de los casos de fraude corresponde a la suplantación de identidad y a préstamos solicitados a nombre de las víctimas. Por ello, recomienda realizar los trámites únicamente a través de canales oficiales y nunca compartir claves, contraseñas o códigos de verificación.