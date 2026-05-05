Finanzas
Datacrédito señaló datos claves sobre el funcionamiento de las finanzas del país; ciudadanos deben conocer las nuevas alternativas
La entidad destaca que el sistema financiero se ha modificado.
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5 de mayo de 2026 a las 7:26 p. m.
Los usuarios deben conocer la actualidad del mercado. Foto: Getty Images
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