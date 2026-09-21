Miles de ciudadanos podrán recibir este pago desde el 21 de septiembre: así puede saber si es beneficiario

Prosperidad Social informó que entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026 se realizará la cuarta transferencia monetaria de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA. El ciclo contempla una inversión de 346.342 millones de pesos y una cobertura de 804.478 hogares.

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Los recursos serán distribuidos en 1.105 municipios y seis áreas no municipalizadas del país. Frente al tercer ciclo de 2026, el presupuesto aumentó en 17.604 millones de pesos, equivalente a un 5,4 %, mientras que la cobertura creció en 32.924 hogares, un 4,3 %.

Pagos de Renta Ciudadana y Devolución de IVA, subsidios del Gobierno. Foto: Prosperidad Social

Del total de hogares, 605.064 recibirán el beneficio por estar incluidos en la línea dirigida a cuidadores de niños y niñas menores de seis años. Otros 55.722 hogares serán atendidos por tener a su cargo personas con discapacidad que requieren asistencia o cuidado.

El ciclo también incorpora 72.382 nuevos hogares y unidades de intervención indígena. De ellos, 64.457 ingresaron mediante Sisbén IV y 7.925 corresponden a comunidades indígenas. Según Prosperidad Social, “cerca del 92 % de estas incorporaciones corresponde a familias priorizadas con niños menores de seis años”.

Transición al Registro Universal de Ingresos

La implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI) tuvo efectos sobre la operación y los tiempos previstos para el pago. Ante esta situación, Prosperidad Social realizó un análisis técnico y jurídico para mantener la atención durante el periodo de transición definido por el Departamento Nacional de Planeación.

Para esta entrega se utilizaron las bases del Sisbén IV con cortes al 18 de mayo y al 27 de julio de 2026, lo que, de acuerdo con la entidad, permitió incorporar nuevos hogares en pobreza extrema.

La verificación de corresponsabilidades registró un cumplimiento del 99,2 % en aseguramiento en salud entre los integrantes sujetos a verificación y del 98 % por hogar. En vacunación, el cumplimiento fue del 95,3 % entre los niños menores de seis años y del 95 % por hogar. En educación, alcanzó el 90 % entre las personas de 5 a 18 años y el 86 % por hogar.

Las personas deben verificar si son beneficiarias del programa. Foto: DPS

Modalidades de entrega

Las transferencias se entregarán en el municipio asignado y de acuerdo con la programación correspondiente. La entidad señaló que no se permitirán cambios de titular, pagos mediante poderes ni autorizaciones a terceros.

Los recursos se abonarán a las cuentas registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) y en el Gestor de Información Financiera. Para quienes reciban el dinero mediante giro, la cobertura nacional estará a cargo de la red aliada de SuRed y SuperGIROS.

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Prosperidad Social recordó que los pagos deben reclamarse dentro de los plazos establecidos y que las transferencias no son acumulables para ciclos posteriores.

Para saber si un hogar es beneficiario de la cuarta transferencia, puede consultar los canales oficiales de Prosperidad Social y verificar si aparece incluido en el ciclo de pagos correspondiente. La entidad también establece que los recursos se entregan en el municipio asignado y de acuerdo con la programación definida para cada transferencia.