PSE anuncia modificación clave en Colombia: así cambiarían los pagos

Los colombianos que utilizan PSE para pagar compras, obligaciones o trámites de alto valor tienen desde ahora una nueva posibilidad. El sistema, operado por ACH Colombia, habilitó cambios para facilitar las transacciones que involucran sumas importantes de dinero.

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La plataforma habilitó una nueva posibilidad para que determinados pagos puedan efectuarse en una sola transacción, evitando que los usuarios tengan que dividir el valor en varias operaciones.

La modificación resulta especialmente relevante para quienes utilizan este medio de pago para cubrir obligaciones o compras que superan los montos habituales de las transacciones digitales.

PSE, creado en 2004, transformó el panorama de los pagos electrónicos en Colombia, ofreciendo una forma segura de realizar transacciones en línea. Foto: PSE

¿Cómo funcionará para el usuario?

El proceso mantendrá la dinámica habitual de PSE.Cuando una plataforma o comercio ofrezca este medio de pago, el usuario deberá seleccionar PSE, elegir su entidad financiera e ingresar al canal correspondiente para autorizar el débito.

La diferencia estará en la posibilidad de completar una operación de mayor valor en una sola transacción, siempre que el banco permita realizarla por el monto solicitado.

Por lo tanto, para el usuario el procedimiento no cambia de manera radical. La principal novedad está en la posibilidad de ampliar el valor de determinadas operaciones.

¿Para qué pagos podría utilizarse?

La posibilidad resulta particularmente útil para transacciones que implican desembolsos importantes. Entre ellas pueden encontrarse pagos relacionados con educación, impuestos, compras de bienes de alto valor y otras obligaciones que tengan habilitado PSE como medio de pago.

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El objetivo es reducir la necesidad de fraccionar una obligación cuando el usuario cuenta con los recursos, pero anteriormente encontraba restricciones por el valor máximo permitido en una operación.

Diversos cambios se pueden realizar por medio de la plataforma PSE. Foto: Fotomontaje con fotos de Archivo Semana

PSE no establece un único tope que aplique de la misma manera para todas las personas. Cada entidad financiera puede definir las condiciones bajo las cuales sus clientes realizan este tipo de operaciones.

Por esa razón, antes de intentar pagar una suma elevada, es recomendable consultar directamente con el banco cuál es el límite disponible para realizar transacciones mediante PSE.