Pagarán hasta $230.000 en septiembre: consulte quiénes reciben el subsidio y cómo retirarlo

Prosperidad Social anunció la entrega del séptimo ciclo de transferencias monetarias de Colombia Mayor, programa que beneficia a cerca de 3 millones de personas mayores en todo el país. Los pagos se realizarán del 3 al 13 de septiembre, de acuerdo con el cronograma establecido por la entidad.

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Para garantizar esta nueva jornada de pagos, el Gobierno destinó 639.643 millones de pesos, recursos que permitirán dar continuidad a las transferencias dirigidas a los adultos mayores que cumplen con los requisitos del programa.

El proceso se extenderá hasta el 13 de septiembre. Foto: Prosperidad Social

Según Prosperidad Social, los beneficiarios habilitados recibirán el incentivo económico correspondiente a las categorías vigentes de Colombia Mayor. El valor depende de las condiciones establecidas para cada participante.

Los adultos mayores que hacen parte del grupo establecido para recibir el monto diferenciado: mujeres de 60 años en adelante y hombres desde los 65 años, recibirán una transferencia mensual de 230.000 pesos.

En tanto, los demás beneficiarios de Colombia Mayor mantendrán el pago de 80.000 pesos, conforme a los criterios de focalización actualmente definidos por Prosperidad Social.

La entidad señaló que los recursos fueron gestionados pese a las dificultades presupuestales encontradas al asumir la administración del programa.

De acuerdo con el Gobierno, Colombia Mayor fue recibido con un déficit de financiación de 3,5 billones de pesos, por lo que fue necesario llevar a cabo y optimizar recursos del Presupuesto General de la Nación para garantizar la continuidad de las ayudas.

La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, destacó el esfuerzo realizado para asegurar los recursos destinados a las personas mayores más vulnerables.

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“El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella responde así al compromiso con las personas mayores. Recibimos un programa desfinanciado, buscamos y optimizamos el gasto, y garantizamos así los recursos para darle continuidad al programa, para que la dignidad de los adultos mayores sea una realidad, no una promesa”, afirmó.

Los beneficiarios del Programa Colombia Mayor podrán verificar el estado de sus pagos mediante un enlace oficial habilitado por el Departamento para la Prosperidad Social. Foto: Captura de pantalla tomada del portal prosperidadsocial

¿Cómo reclamar el pago?

Los beneficiarios habilitados podrán reclamar el incentivo durante el periodo establecido, del 3 al 13 de septiembre, siguiendo los mecanismos de pago asignados por el programa. Se recomienda verificar previamente la disponibilidad del giro y acudir al punto autorizado correspondiente con el documento de identidad.

Prosperidad Social recordó que el subsidio está dirigido a apoyar económicamente a las personas mayores en condición de vulnerabilidad y que la entrega de cada ciclo depende de la habilitación del beneficiario y de las condiciones de focalización establecidas para Colombia Mayor.