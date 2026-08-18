Gobierno Petro dejó a Colombia Mayor sin recursos para terminar el año: cinco pagos para tres millones de beneficiarios quedaron sin respaldo

En ‘El libro de la verdad’, informe entregado por el presidente Abelardo De La Espriella sobre presuntos hechos de corrupción en el Gobierno Petro, Sandra Suárez, nueva directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), advierte que la administración saliente dejó sin respaldo los últimos pagos del programa Colombia Mayor.

Según el informe, el programa, que atiende a cerca de tres millones de adultos mayores sin pensión en condición de pobreza, agotó en julio el presupuesto asignado para todo 2026.

Los cinco ciclos pendientes, correspondientes al periodo entre agosto y diciembre, cuestan aproximadamente $630.000 millones mensuales y quedaron sin respaldo presupuestal.

“El gobierno anterior amplió el programa sobre la expectativa de cofinanciación de $3,2 billones en un documento CONPES que no se concretó, sin dejar un plan de contingencia frente a ese riesgo, y dejando sin respaldo presupuestal los pagos correspondientes a los cinco ciclos restantes del año, de agosto a diciembre, por cerca de $630 mil millones mensuales”, se lee en el documento.

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