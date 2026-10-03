“Lo persiguieron con falsos testigos y sin pruebas para eliminarme de la política”: Daniel Quintero sale en defensa de su hermano

El juez 27 penal municipal con función de control de garantías de Medellín dio este viernes casa por cárcel a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, por el escándalo de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

“El hermano creo que no le está ayudando mucho”: el llamativo pronunciamiento del juez que mandó a casa por cárcel a Miguel Quintero

Para la decisión que se tomó este viernes, 2 de octubre, el togado no tuvo en cuenta el pedido de la Fiscalía, de la Procuraduría y del abogado del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, este último en calidad de víctima, de que se cobijara con medida de aseguramiento intramural a Miguel Quintero Calle.

El hermano del exalcalde fue señalado como determinador en un entramado criminal para firmar seis contratos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí en época de pandemia y saquear parte de esos recursos.

Para la Fiscalía, Miguel Quintero Calle promovió desde 2019 la conformación de una estructura en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, recomendando a Juan David Palacio Cardona para el cargo de director, exfuncionario que también es cuestionado en este mismo proceso judicial.

Miguel Quintero Calle junto a su abogado Santiago Trespalacios Carrasquilla. Foto: Tomado de audiencia.

Tras la decisión, Daniel Quintero se pronunció a través de sus redes sociales, donde reiteró que el proceso contra su hermano es un tema político más que jurídico y aseguró que es “inocente y lo demostrará en juicio”.

“A mi hermano Miguel lo persiguieron con falsos testigos y sin pruebas para eliminarme de la política. Su batalla no ha sido jurídica, ha sido política”, manifestó Quintero Calle, quien habló de un duro golpe en medio del proceso.

Se refiere a la medida de casa por cárcel determinada por la justicia, lo que calificó como “un duro golpe para él y para su familia”, porque le prohibieron “salir de su casa mientras se desarrolla el juicio”.

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El exalcalde de Medellín aseguró que respetan la decisión que tomó el juez 27 penal municipal con función de control de garantías, pero fue enfático en que “no la compartimos”, ya que insiste en su inocencia.

Quintero Calle expresó que esta medida se tomó porque “lamentablemente, muchas pruebas aparecieron cuando ya había intervenido su defensa y no pudieron ser presentadas a tiempo”.

“Desde que entré a la política sabía que enfrentar a las mafias tendría consecuencias y que eso podría quitarme la libertad o la vida. Lo que no esperaba era que el costo lo tuviera que pagar mi familia”, sentenció.