Este miércoles 18 de noviembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, respondió a la compulsa de copias que profirió un juez en su contra, luego de haber encarado al señalado jefe del Clan del Golfo alias Primo Gay, tras su captura en Antioquia.

Se conocen las primeras imágenes del traslado de alias Primo Gay a la cárcel La Picota, en Bogotá

Lo hizo mostrando a ese señalado criminal motilado, esposado y en uniforme en medio del traslado a la cárcel de máxima seguridad La Picota. Además, en un mensaje que publicó en su cuenta personal de X, el mandatario colombiano fue enfático en advertir que a ningún capturado se le han violado los derechos.

“Nunca se le han violado los derechos a ninguno de los capturados en los operativos que he adelantado. Aquí tienen a alias Primo Gay, capturado, procesado y motilado como corresponde”, indicó el jefe de Estado.

Además, afirmó: “¡EN COLOMBIA EL MIEDO ESTÁ CAMBIANDO DE BANDO! Las capturas y los operativos continuarán hasta que cada bandido entienda que la autoridad del Estado se respeta y que sus crímenes no quedarán impunes. A los criminales les caerá todo el peso de la ley. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!”.

Cabe reseñar que el pasado 15 de noviembre, el presidente Abelardo De La Espriella en Montería encaró a Primo Gay, el jefe del Clan del Golfo capturado en Antioquia. Entre tantas cosas, le recordó el prontuario criminal que deberá enfrentar ante la justicia y le advirtió que será uno de los habitantes del ‘buque cárcel’ que construirá su administración.

“Esta porquería es Primo Gay”, fue la primera frase que lanzó el jefe de Estado cuando la cúpula de las Fuerzas Militares le presentó al delincuente que, por más de 10 años, aterrorizó a los habitantes del departamento con masacres, homicidios, secuestros y cobro de extorsiones.

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“Él sabe lo que se le viene. Una historia criminal de más de 10 años; empezó como a los 14 años en el ELN, Farc y Clan del Golfo. Este tipo creía que iba a quedar impune después de matar a nuestros policías, soldados, a la población civil. Asesino de asesinos”, concluyó en esa ocasión De La Espriella.