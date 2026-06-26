¿Cuáles son los subsidios que se mantendrían en el Gobierno de De la Espriella?

Hace poco menos de una semana, las elecciones presidenciales de segunda vuelta dejaron como ganador al candidato de la derecha, Abelardo De La Espriella, quien logró más de 12 millones de votos, con una cerrada ventaja frente a su contendor Iván Cepeda, candidato de la izquierda y que representaba el continuismo del Pacto Histórico.

Así operará el nuevo Registro Universal de Ingresos: ¿se acaba el Sisbén?

Tras la entrega de la credencial de presidente por parte del CNE y la oficialización de su elección, ahora el debate está centrado en el empalme que debe hacer con el Gobierno Petro y también las propuestas que empezarán a materializarse con la llegada del nuevo Gobierno.

Tras su elección, el equipo de Abelardo De La Espriella entregó pistas sobre el rumbo que tomarán los principales subsidios del país. Foto: SEMANA

Una de las más importantes y de las que se ha discutido en la opinión pública es la referente a los subsidios. Muchos tienen la duda sobre cuáles son los subsidios que se mantendrían y cuáles buscaría eliminar la administración entrante.

De acuerdo a lo dicho por el equipo económico del antes candidato y ahora mandatario electo, en boca de su líder, José Manuel Restrepo, se conservarán varias ayudas, en especial las dirigidas a poblaciones vulnerables, mientras se adelanta un ajuste al gasto público para mejorar la sostenibilidad de las finanzas del Estado.

¿Tiene un crédito de vivienda aprobado y no sabe cómo usarlo? FNA lanzó nueva jornada de asesorías para muchos

Uno de los que se mantendría y que se buscaría aumentar es el de Colombia Mayor, que es vital para adultos mayores en condición de pobreza. Esta propuesta buscaría que el giro aumente de $ 230.000 a $ 400.000 mensuales, siendo la principal apuesta social del Gobierno.

José Manuel Restrepo ha dicho en varias ocasiones que el nuevo Gobierno conservará los subsidios dirigidos a la población más vulnerable, mientras revisa el gasto público y la sostenibilidad de las finanzas del Estado. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Otro de los programas sociales que se mantendría es el de Matrícula Cero, asegurando que seguirá vigente y que no desaparecerá. Sin embargo, lo que buscarán es fortalecer los procesos de focalización, con el fin de que llegue a quienes realmente necesitan el beneficio.

Pese a ello, si harán una revisión a programas con los que el nuevo gobierno no estaría de acuerdo. Uno de ellos es el de Jóvenes en Paz, cuya continuidad será evaluada, revisando los resultados y la efectividad del mismo.