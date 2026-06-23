Así operará el nuevo Registro Universal de Ingresos: ¿se acaba el Sisbén?

La implementación progresiva del Registro Universal de ingresos (RUI) comenzará su implementación progresiva, a partir del 1 de julio. A través de esta herramienta el Gobierno Nacional busca sustituir la forma en la que identifica a los posibles beneficiarios de los subsidios y programas sociales.

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Este nuevo sistema, remplazará de manera gradual al Sisbén durante un periodo transitorio de dos años. Se comenzará con un piloto de la ciudad de Bogotá para después extenderse por el país. Por parte de las autoridades se aclaró que durante este proceso, las ayudas estatales no se eliminaran y no se realizarán modificaciones inmediatas para aquellas personas que actualmente reciben beneficios.

El concejal Elkin Huertas resaltó que la implementación progresiva “brinda mayores garantías” para los beneficiarios y “reduce el riesgo de modificaciones abruptas en los mecanismos de focalización”.

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La diferencia con respecto al Sisbén radica en que el nuevo modelo ya no se basará principalmente en encuestas ni en la información reportada por los ciudadanos. En su lugar, utilizará registros administrativos oficiales como fuente principal de datos. Con ello se busca disponer de información más actualizada y precisa, superando las limitaciones asociadas a los sistemas que dependen de datos autodeclarados.

De acuerdo con cifras iniciales del DNP, 615.175 personas subirán de clasificación y 957.245 bajarían con la puesta en marcha del Registro Universal de Ingresos.

En este sentido, la implementación del RUI fue uno de los asuntos analizados en un debate de control político realizado en la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público y en el Concejo de Bogotá, espacio en el que los funcionarios expusieron el alcance de la nueva metodología y los cambios que esta implicará en la focalización de los programas sociales.

En abril de 2026 se realizaron 348.003 transferencias monetarias, de las cuales 281.876 fueron efectivamente reclamadas por los beneficiarios. Foto: SISBEN

El Registro Universal de Ingresos incorporará información proveniente de 47 entidades públicas según la secretaría distrital de Planeación de Bogotá, entre las cuales se encuentran la Dian, el Ministerio de educación y la Registraduría Nacional.

Es importante aclarar que, el RUI no definirá quién recibe los subsidios, las autoridades reafirmaron que este sistema no tendrá a su cargo la decisión de quién entra o sale de los programas sociales.

Úrsula Ablanque Mejía, secretaria de Planeación de Bogotá, señaló que el RUI servirá como un instrumento para clasificar la situación socioeconómica de la población y orientar la asignación de ayudas. Sin embargo, aclaró que la decisión sobre quiénes ingresan, permanecen o salen de los programas sociales continuará siendo responsabilidad de las entidades encargadas de administrarlos.

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En ese contexto, el Concejo de Bogotá aclaró que la puesta en marcha del nuevo sistema no implica la eliminación de los subsidios ni modificaciones inmediatas en los beneficios que actualmente reciben millones de ciudadanos.

Asimismo, el periodo de transición de dos años servirá para evaluar sus efectos, analizar situaciones específicas y realizar los ajustes metodológicos necesarios antes de implementar de forma definitiva el nuevo esquema.