Último día para la convocatoria ‘Ahorro para mi casa’: el beneficio sería de hasta 13 millones de pesos

Los ciudadanos de la capital tienen pocas horas para aprovechar una de las iniciativas habitacionales más esperadas del año.

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La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) confirmó que hoy, miércoles 20 de mayo de 2026, es el último día para inscribirse de manera virtual en el programa Ahorro Para Mi Casa, un esquema de incentivos diseñado para que las familias bogotanas aseguren la cuota inicial de su próximo hogar.

A través de esta convocatoria exprés, los hogares que resulten seleccionados podrán recibir un beneficio económico total de hasta 13 millones de pesos, convirtiéndose en un salvavidas financiero para quienes buscan estabilidad residencial a mediano plazo en la ciudad.

Esto ayudaría a que personas puedan ahorrar para comprar su vivienda. Foto: Suministrado por Constructora Maring

El mecanismo: un año de subsidio y ahorro compartido

El programa se ejecuta a lo largo de 12 meses y funciona bajo una dinámica de estricta corresponsabilidad entre el Distrito y los beneficiarios. Durante este periodo, la administración de la ciudad otorgará un subsidio de arrendamiento mensual de hasta un millón de pesos a las familias inscritas.

Para mantener activo este beneficio mes a mes, los ciudadanos deben cumplir con una meta financiera clara: ahorrar 472 mil pesos mensuales de forma previa a la entrega de la ayuda del Distrito.

Este esfuerzo conjunto busca blindar el bolsillo de los postulantes mientras acumulan el capital necesario para dar el salto hacia una vivienda propia.

La secretaria del Hábitat, Vannesa Velasco, precisó: “Bueno, familias bogotanas que estaban esperando la convocatoria para el programa Ahorro para mi Casa, de este 19 al 20 de mayo vamos a tener la convocatoria para aquellas familias que quieran aplicar al programa”, señaló la funcionaria.

¿Cómo realizar la postulación digital antes de que cierre el sistema?

Al ser un proceso 100 % digital, los interesados no necesitan acudir a puntos de atención física ni recurrir a tramitadores externos. El registro se debe diligenciar directamente en el portal oficial de la entidad: https://habitatbogota.gov.co/.

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Abrimos convocatoria virtual para #AhorroParaMiCasa del 19 al 20 de mayo. Con este programa puedes recibir hasta $13 millones mientras construyes el camino hacia tu vivienda propia.



👇🏻🧵 pic.twitter.com/Y3kvOFxQ1i — Secretaría del Hábitat (@habitatbogota) May 19, 2026

Debido a que el formulario virtual se cerrará definitivamente al finalizar el día, se recomienda a los usuarios ingresar a la plataforma con tiempo, verificar la estabilidad de la conexión a internet y tener a la mano los documentos de identidad del núcleo familiar para evitar contratiempos de última hora en el servidor.

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Esta es una oportunidad para acercarse cada vez más al sueño de tener casa propia; es importante estar informado por medio de canales oficiales acerca de este tipo de programas que con regularidad se van presentando.