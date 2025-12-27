Subsidio de vivienda familiar para 2026: los 3 programas que tienen cajas de compensación; esto debe saber

En Colombia, existen varios programas de subsidio que permiten a poblaciones vulnerables o afectadas acceder a derechos básicos. Uno de ellos es el de la vivienda. Aunque el sueño de millones de colombianos es acceder a un inmueble, lo cierto es que muchas veces el panorama es desolador y no les permite adquirir un bien de este tipo.

Es por ello que existen varios programas, tanto gubernamentales como privados que acercan a los colombianos a lograr este sueño. Aquí le contamos cuáles son los subsidios a los que puede aplicar para vivienda en 2026 y bajo qué directrices o premisas.

Lo primero que debe tener en cuenta es que los valores entregados varían dependiendo el tipo de programa y la modalidad de acceso:

Subsidio para vivienda nueva de las cajas de compensación

Este tipo de subsidios son entregados por las cajas de compensación, que son establecimientos privados que entregan este beneficio con el fin de facilitar el acceso.

Este apoyo se entrega siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Entre ellos: no tener ingresos familiares iguales o inferiores a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, no ser propietario de vivienda (dependiendo de la modalidad del subsidio), entre otros, según la Supersubsidio.

Para postularse al subsidio debe estar afiliado a una caja de compensación y cumplir con los requisitos que ponga cada una de ellas. El valor a entregar puede variar, pero está en el orden de los 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que son aproximadamente 42 millones de pesos.

Subsidio para mejoramiento de vivienda

El subsidio de mejoramiento de vivienda también es entregado por cajas de compensación. En este se entrega un monto definido para que las personas puedan mejorar su vivienda, incluyendo el espacio, los servicios públicos y la estructura, además de otros arreglos locativos.

Cajas de compensación como Colsubsidio entregan hasta $ 31.317.000 (22 SMMLV) en zona rural y hasta $ 25.623.000 (18SMMLV) para hacer mejoras en el hogar, como lo es habilitar o instalar baños, lavaderos, cocinas, redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas, cubiertas, pisos, reforzamiento estructural y otras condiciones relacionadas con el saneamiento y mejoramiento de la solución habitacional.

Subsidio de vivienda para construir en lote propio

Este es otro de los subsidios entregados por cajas de compensación y que permiten que una persona dueña de un lote, pueda construir allí con el dinero entregado. El lote debe encontrarse en un lugar legalizado, y estar habilitado para construcción de vivienda. No presentar ningún riesgo ni estar en zona de preservación natural. Además debe ser de propiedad del trabajador afiliado o de alguien del grupo familiar postulante al Subsidio y tener los documentos de titularidad.

En Compensar, por ejemplo, entregan hasta $25.623.000 aproximadamente en vivienda urbana y unos $99.645.000 aproximadamente en vivienda rural.