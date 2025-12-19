Duro golpe para quienes compraron vivienda VIS: se encarecería hasta 34 millones con ajuste del salario mínimo

Faltan pocos días para que se conozca el nuevo aumento del salario mínimo en Colombia. Desde el pasado 1 de diciembre se instaló la mesa tripartita o mesa de concertación salarial, en la que distintos actores de la economía participaron para definir, tras varias conversaciones, cuánto subirá el mínimo. Sin embargo, en caso de no llegar a un acuerdo, el presidente Gustavo Petro tendría que tomar la decisión por decreto.

Aunque el aumento trae una serie de beneficios para los trabajadores, pues son más de 7 millones los que recibirán el incremento, lo cierto es que el ajuste también puede ser contraproducente para muchos que pertenecen a esta porción.

Son miles los colombianos que ven atractiva la vivienda VIS. Foto: Getty Images/iStockphoto

Esto debido a que el mínimo tiene algunos bienes indexados a su incremento. Es decir, algunos bienes suben de precio conforme al porcentaje de incremento del mínimo.

Entre estos se encuentra la vivienda de interés social VIS y la vivienda de interés prioritario VIP, dado que estas viviendas y sus precios se fijan en salarios mínimos. Es decir, el Ministerio de Vivienda establece que las viviendas VIS, son las que valen unos 150 salarios mínimos, que con el salario actual de 2025 es de $213.000.000.

¿Son realmente beneficiosos los incrementos significativos del salario mínimo o se trata de un círculo vicioso?

Normalmente, este es el valor mínimo por el que alguien puede comprar una vivienda. Sin embargo, esta indexación puede ser problemática dado que expone a familias, que no tienen un gran volumen de capital, a enfrentar incrementos abruptos del inmueble, así como la incertidumbre sobre el valor final que tendría la vivienda.

Esto es lo que debe saber sobre el ajuste. Foto: Guillermo Torres

Teniendo en cuenta las dos propuestas que están en la mesa de concertación, si el salario sube lo propuesto por los empresarios, que sería un 7,2%, el salario quedaría el $1.525.456, lo que significa que la VIS quedaría en 228.818.400 millones.

Es decir, de un momento a otro un comprador tendría que pagar 15.818.400 adicionales que no había contemplado al inicio de la compra.

Salvedades a propuestas de alza del salario mínimo 2026. Sindicatos y empresarios destaparon sus reparos. Ninguno cede un ápice

Si la subida es más abrupta, como la que proponen las centrales obreras, que es de un 16%, el salario quedaría en $1.650.680, lo que significa que la VIS quedaría en 247.602.000 millones y quienes ya adquirieron vivienda tendrían que pagar 34.602.000 millones adicionales a lo que ya pagaron.