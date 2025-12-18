SALARIO MÍNIMO
Salvedades a propuestas de alza del salario mínimo 2026. Sindicatos y empresarios destaparon sus reparos. Ninguno cede un ápice
Terminadas las 48 horas previstas para presentar las razones de cada parte. La negociación sigue empantanada, sin asomo de acuerdo.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
18 de diciembre de 2025, 1:52 p. m.
Sindicatos participantes en la mesa de concertación para establecer el alza del salario mínimo 2026. Foto: Sindicato de pensionados / Cortesía
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento