Salvedades a propuestas de alza del salario mínimo 2026. Sindicatos y empresarios destaparon sus reparos. Ninguno cede un ápice

Terminadas las 48 horas previstas para presentar las razones de cada parte. La negociación sigue empantanada, sin asomo de acuerdo.

Redacción Economía
18 de diciembre de 2025, 1:52 p. m.
Sindicatos participantes en la mesa de concertación para establecer el alza del salario mínimo 2026.
Sindicatos participantes en la mesa de concertación para establecer el alza del salario mínimo 2026.
Pese a las reuniones bilaterales, con jornadas de seis y más horas, la negociación sigue en el mismo punto. Nadie cede.

🔴 Salario mínimo 2026, EN VIVO | Siga en directo la negociación del alza: se conocieron las salvedades de los sindicatos en la mesa

