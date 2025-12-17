Política

Salario mínimo 2026: Armando Benedetti anticipa posible incremento

El ministro del Interior se pronunció sobre las decisiones que podría tomar el Gobierno Petro en las próximas horas sobre el incremento del salario mínimo.

Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 5:30 p. m.
Armando Benedetti, ministro del Interior.
Armando Benedetti, ministro del Interior.

Se agotó el tiempo y el Gobierno Petro se alista para tomar una decisión de fondo sobre el salario mínimo de 2026. En medio de la incertidumbre, el ministro del Interior, Armando Benedetti, sentó posición sobre la situación y anticipó el alza que estaría considerando el Ejecutivo para el próximo año.

El salario mínimo debe estar en dos dígitos, y debe ayudar que ese salario mínimo lleve comida a la casa de todos los colombianos. Ese poder adquisitivo lo que hace es mayor compra y dinamizar mejor la economía”, describió al alto funcionario este miércoles, 17 de diciembre.

Al ser cuestionado por la cifra exacta que se estaría pensando para el salario mínimo 2026, él respondió que podría superar el 11 % frente al devengado en 2025: “Yo creo que, de ese, un poquito más”. Se le preguntó: “¿Va a ser más del 11 %?”, a lo que dijo: “Yo creería que sí”.

Benedetti también se refirió a uno de los temas que tiene inquieto al Gobierno Petro, que son las finanzas con las que contará el próximo año para ejecutar el plan de desarrollo y suplir las deudas, dado que se cayó la reforma tributaria en el Congreso y lo obligó a pensar en un plan B para solventar la crisis.

Tal como lo anticipó SEMANA, el ministro del Interior señaló que se está pensando en decretar una emergencia económica: “Se está estudiando porque el riesgo del país ha venido creciendo, los bonos están altos. Una ley de financiamiento es para pagar la deuda; si no se dio, los riesgos crecen”.

Frente a los acontecimientos de las últimas horas que han golpeado al país, sobre la arremetida de las disidencias de las Farc que comanda alias Iván Mordisco en el Cauca, Benedetti aseguró que el Gobierno nacional está dispuesto a financiar la reconstrucción de varios puntos del municipio de Buenos Aires.

Conmovedor relato de camionero en audiencia pública de salario mínimo: “no ganamos ese ingreso, pero sí pagamos multas con el alza”

Sostuvo que tendrá una conversación con el alcalde Pablo César Peña: “Yo hablé con él esta mañana y hoy nos vamos a reunir. Como primer punto, vamos a discutir cómo podemos reconstruir la estación de Policía y el Palacio Municipal. No tengo claros los recursos necesarios para cumplir este objetivo”.

La plata podría salir de una urgencia manifiesta, por lo que no tendría que hacerse una licitación para reconstruir el centro del municipio de Buenos Aires: “Creo que podemos recurrir a la urgencia manifiesta, y no tendríamos que hacer licitación. Eso es lo que queremos hacer”, concluyó el ministro del Interior.

