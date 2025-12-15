La negociación del salario mínimo, que, según el ministro Antonio Sanguino, es para beneficio de 12 millones de personas que devengan hasta ese ingreso; año a año se vuelve un espacio de presunto diálogo, pero también, un escenario para evidenciar las falencias del mercado laboral colombiano y las falacias alrededor del incremento, pues en vez de ser un beneficio para la gran masa, muchas veces se vuelve en contra de los mismos que pretende ayudar.

Así lo evidenció el conmovedor relato de Arturo Palacios, uno de los participantes en la audiencia pública que convocó el Ministerio de Trabajo para este 15 de diciembre, con el fin de escuchar otras voces, según dijo el ministro Antonio Sanguino.

El mensaje de Palacios fue conmovedor. No solo porque fue distinto al de la mayoría de los participantes en el espacio: evidenció una realidad que ya había sido puesta con estadísticas en la audiencia, por Suelen Castiblanco, economista de la Universidad de la Salle.

La especialista, que enfatizó en que “la economía tiene que dejar de ser ciega”, sacó estadísticas que se suelen poner lejos del debate. “El 63 % de las mujeres gana menos del salario mínimo. Ellas tienen una menor tasa de participación en el mercado laboral, lo que explica la feminización de la pobreza, pues, por cada 100 hombres en esa condición, hay 120 mujeres con un ingreso precario”.

A la situación de la mujer se suma el drama de sectores poblacionales como el de los camioneros, según lo evidenció Palacios, quien expresó que “el conductor de servicio no tiene seguridad social. El 70 % está en la informalidad. No sabemos qué son unas vacaciones pagadas”.

Por el contrario, cuando el salario mínimo sube, ellos -literalmente- llevan del bulto en su actividad laboral, pues no escapan de las multas, muchas veces, cobradas de manera injusta a través de cámaras que están prácticamente escondidas, solo para incrementar el recaudo del transporte.

“Nosotros, cuando somos víctimas de atraco, accidentalidad o muerte natural, nuestras familias quedan desamparadas, porque nadie no pagan seguridad social”, dijo.

Como vocero de la base de camioneros, recordó que en septiembre hubo un paro empresarial. “En ese momento, el gran empresario nos sacó el cuerpo y nos dejó parados en las carreteras. Afortunadamente, logramos una negociación en 4 días y el último punto del acuerdo, que era incluir el tema de la seguridad social de los transportadores en la reforma laboral, pasó en Cámara, pero el problema fue subirlo al Senado”.

Por ello, Palacios considera que “volvieron a faltonearnos. Somos 1,5 millones de conductores, cifra en la que se cuentan trabajadores del transporte público, volqueteros, servicio especial, taxistas. Hoy queremos hacer un llamado: no tenemos un salario mínimo, pero las multas si nos las encarecen con él. Cuando un compañero va llegando a un lugar en el que hay una cámara captando infracciones y pasa una moto a 80 kilómetros, es a nosotros a quienes a veces nos ponen la fotomulta. El comparendo a veces nos cuesta 700 mil pesos, mientras no nos reconocen derechos laborales”, dijo en su testimonio.

Le habló al presidente y a los colombianos

El vocero de los camioneros le habló directo al presidente Gustavo Petro y se dirigió a los colombianos.

“En este momento le digo a los ciudadanos, no se olviden de quienes les colocamos la comida en la mesa”.

Entre tanto, al mandatario de los colombianos le recordó sus olvidos. “Se olvidó de las promesas que nos hizo. Ojalá que el mensaje le llegue. Cuando habla de una trabajadora que se levanta a las 4 de la mañana para llegar a su sitio de trabajo; hay un conductor que madrugó una hora más para empezar su ruta en el bus y transportar a esa mujer”.

Ello, como una manera de recordar que los trabajadores colombianos, por pilas, ponen su hombro para que el país se mueva, y en su mayoría, ni siquiera devengan el salario mínimo por cuya alza, se batalla cada año, sin poner el foco en los que no tienen quien pelé por ellos.