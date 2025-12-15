Salario mínimo 2026, sin acuerdo para un alza en la mesa de concertación. ¿Qué implica?

El ministro de trabajo, Antonio Sanguino, salió a anunciar lo que la mayoría en Colombia ya daba por hecho: no hubo acuerdo en la mesa tripartita, al concluir la primera etapa del cronograma de negociación que se inició el 1 de diciembre.

Los empleadores propusieron un 7,21 % y los sindicatos pidieron un 16 % y no hubo manera de que se acercaran las partes, por lo cual, según confirmó Sanguino, se agotó la primera etapa y ahora vendrán 48 horas para revisar salvedades de las partes, lo que podría llevar al Ministerio de Trabajo a plantear un número que les permita un acercamiento, o, por el contrario, dejar que el alza se imponga por decreto unilateral.

Pese a las reuniones bilaterales, con jornadas de seis y más horas, la negociación sigue en el mismo punto. Nadie cede. | Foto: MINISTERIO DE TRABAJO

En 48 horas habrá nueva señal

Implica que luego de 48 horas se volverá a saber acerca de la evolución del tema, y si no pasa nada, ya solo habrá que esperar la cifra que decida establecer el gobierno, ante la falta de un acuerdo.

Fabio Arias, presidente de la CUT, sacó su carta sobre el salario mínimo para 2026. | Foto: CUT / Youtube

Campaña política apalancada en el salario mínimo

En horas de la mañana se había realizado una audiencia pública, con el propósito de escuchar otras voces, distintas a las que ya habían hablado en la mesa de negociación y que se enfrascaron en una tirantez: unas a favor de la propuesta de los empresarios y otra a favor de los trabajadores. Sin embargo, los participantes, en su mayoría, fueron sindicatos y voceros de entidades que estaban del lado de la propuesta de los dos dígitos. Es decir, en la mencionada audiencia hubo poco contrapeso.

En parte, porque del lado de los empleadores ya daban por sentado que no habría posibilidades de diálogo ni de flexibilización en la propuesta que defiende Fabio Arias, presidente de la CUT-Central Unitaria de Trabajadores, quien además, es aspirante a una curul en el Senado, lo que ha dejado cierto sin sabor, pues la negociación -más que nunca- se ha vuelto un ‘caballo de batalla’ para una campaña política, dijo una fuente en SEMANA.

“Es una campaña política apalancada en el salario mínimo”, expresó la fuente.

Jorge Bedoya Presidente de la SAC | Foto: MINISTERIO DE TRABAJO

“Milito en el optimismo”