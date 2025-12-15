10:00 a.m.: Este 15 de diciembre vence el primer plazo para definir el mínimo

Desde el pasado 1 de diciembre se instaló oficialmente la mesa de concertación del salario mínimo, que buscaría definir el incremento que tendría este rubro en 2026 y que impactaría cerca de 2,5 millones de trabajadores.

Aún no se conoce el monto del aumento ni se ha determinado si este se definirá por decreto o, por el contrario, mediante concertación.

2:00 p.m.

¿Qué pasa si no hay acuerdo este 15 de diciembre?

La normativa precisa que si no se logra un acuerdo este 15 de diciembre, entre el 16 y 18 de diciembre cada una de las partes ―que son Gobierno, empresarios y sindicatos― deberá presentar las salvedades de su propuesta por escrito. Además de exponer las razones por las cuales no se logró un acuerdo desde su lado.

12:00 p.m.

La brecha para definir el salario de manera concertada es superior al 8%

Desde hace varias semanas se han conocido distintas propuestas respecto al salario mínimo. Por su parte, los grupos empresariales propusieron un aumento del 7,21%. De otro lado, las organizaciones de trabajadores y sindicatos, plantean un ajuste del 16%.

Esto significa que la brecha entre ambas propuestas es de un 8,79%, lo que demuestra un escenario lejano a la concertación.

10:00 a.m.:

Este 15 de diciembre vence el primer plazo para definir el mínimo

De acuerdo con el calendario del Ministerio de Trabajo, este lunes, 15 de diciembre, vence el primer plazo legal para que los empresarios y trabajadores alcancen un acuerdo sobre el aumento del salario mínimo.