Armando Benedetti destapa nueva propuesta para aumentar el salario mínimo en 2026

Mientras avanzan los acercamientos del Gobierno Petro con los sectores productivos y empresariales para definir el aumento del salario mínimo para 2026, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se sumó a la discusión y lanzó su propuesta.

La iniciativa la expuso con varios salvamentos, pues indicó que no hablaba como funcionario del Ejecutivo y anticipó que sus palabras podrían generar malestar en el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.

“Se va a molestar mi amigo y ministro Sanguino, pero no voy a hablar como ministro ni como colega de él. Voy a hablar como una persona que siempre ha sido amiga de la clase trabajadora”, indicó Benedetti.

Su versión es que el incremento del salario mínimo para el próximo año debería estar en dos dígitos, dado que considera que el monto que reciben en este momento los ciudadanos es muy bajo si se compara con otras regiones del continente.

“Yo creo que el salario mínimo debe estar en dos dígitos. Usted revisa lo que pasa en Costa Rica, allá es más de 785 dólares, mientras que aquí en Colombia es solamente 323 dólares el salario mínimo”, agregó el ministro.

La interpretación de Benedetti es que un aumento del salario de los empleados generaría mayor productividad en la economía, entonces sugirió que la balanza de la negociación se incline por ese lado, pese a la resistencia de algunos gremios.

Ministro del Interior, Armando Benedetti. | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

“Necesitamos que el salario mínimo suba dos dígitos. Diez o más de diez, y perdóname Sanguino”, concluyó el alto funcionario del Gobierno Petro en un video que divulgó en sus redes sociales este 1 de diciembre.

No es la primera vez que él sienta posición sobre la proyección del salario para el próximo año, se recordará que fue el primer ministro que puso sobre la mesa la cantidad de dinero que se debería entregar a los trabajadores.

Él comentó en su momento que la remuneración de los empleados podría llegar hasta 1.800.000 pesos, incluyendo el subsidio de transporte, un aumento cercano al once por ciento. Las críticas no pararon y varios sectores económicos lo reprocharon.