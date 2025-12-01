MinTrabajo Antonio Sanguino lamentó posición de Fenalco con negociación del salario mínimo 2026, tras primer encuentro para concertar

Tras una extensa jornada que inició a las 8 de la mañana, luego de la instalación oficial de la mesa de negociación de política salarial para definir el incremento en el salario mínimo que regirá para 2026, se dio paso a la discusión, inicialmente, alrededor de la cifra de productividad, una de las que se toma en cuenta para la negociación.

“Esta discusión la queremos hacer sin especulaciones”, dijo el ministro Antonio Sanguino. El indicador, que no llega ni al 1 %, restará margen para posicionar cifras demasiado altas en el incremento, como es la expectativa de los trabajadores.

La tensión reinó en el inicio de la jornada. Fenalco envió una carta en la que manifestaba que no participaría en la negociación, situación que, a juicio del ministro, es algo lamentable, pues se trata de una negociación en la que todos tendrán oportunidad de expresarse.

El presidente Gustavo Petro ha hablado de hacer un mayor esfuerzo para el incremento del salario en el año entrante | Foto: PRESIDENCIA / ADOBE STOCK / ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

El funcionario recordó que hasta 12 millones de colombianos devengan hasta 1 salario mínimo y recordó que en este gobierno ha sido en promedio de 17 %.

Adicionalmente, enfatizó en que, pese a las preocupaciones que se suscitan cuando se negocia este incremento, hasta el momento no se ha dado el efecto negativo alrededor del cual alertan los gremios económicos.

Sobre la productividad que se utilizará, Sanguino manifestó que aún están estudiando el tema, pese a que la directora del Dane, Piedad Urdinola, presentó su informe y dio las explicaciones de lo sucedido con la productividad en el país.

La negociación del salario mínimo 2026 empezó este 1 de diciembre. | Foto: Fotos Archivo SEMANA

Fuerte componente político

Fabio Arias, presidente de la CUT-Central Unitaria de Trabajadores, quien aboga por un incremento del salario mínimo de dos dígitos, dio sus argumentos sobre la propuesta que muchos llaman populista, pues se da en un momento de campaña electoral, tanto a la presidencia como al Congreso de la República, este último en el que él mismo está aspirando a una curul. “Toda negociación del salario mínimo tiene un componente político. Otro de orden técnico. En la inmensa mayoría de veces predomina el político sobre el otro”.

Negociación salario mínimo 2026 | Foto: Martha Morales Manchego / Semana