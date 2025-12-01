Suscribirse

MinTrabajo Antonio Sanguino lamentó posición de Fenalco con negociación del salario mínimo 2026, tras primer encuentro para concertar

La reunión empezó con tensiones. Luego de la instalación de la mesa de negociación, el tema de productividad fue el eje de la primera discusión.

Redacción Economía
1 de diciembre de 2025, 6:09 p. m.
En la primera jornada de encuentro de los integrantes de la mesa tripartita para la negociación del salario mínimo participaron varios gremios económicos en representación de los empresarios.
Tras una extensa jornada que inició a las 8 de la mañana, luego de la instalación oficial de la mesa de negociación de política salarial para definir el incremento en el salario mínimo que regirá para 2026, se dio paso a la discusión, inicialmente, alrededor de la cifra de productividad, una de las que se toma en cuenta para la negociación.

“Esta discusión la queremos hacer sin especulaciones”, dijo el ministro Antonio Sanguino. El indicador, que no llega ni al 1 %, restará margen para posicionar cifras demasiado altas en el incremento, como es la expectativa de los trabajadores.

La tensión reinó en el inicio de la jornada. Fenalco envió una carta en la que manifestaba que no participaría en la negociación, situación que, a juicio del ministro, es algo lamentable, pues se trata de una negociación en la que todos tendrán oportunidad de expresarse.

El presidente Gustavo Petro, hace un año, dijo: “El salario mínimo real en Colombia ha crecido entre 30 y 35 por ciento, ya que, en 2022, se aumentó 16 por ciento; en 2023, 12 por ciento y ahora 9,53 por ciento. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo el año entrante”.
El funcionario recordó que hasta 12 millones de colombianos devengan hasta 1 salario mínimo y recordó que en este gobierno ha sido en promedio de 17 %.

Adicionalmente, enfatizó en que, pese a las preocupaciones que se suscitan cuando se negocia este incremento, hasta el momento no se ha dado el efecto negativo alrededor del cual alertan los gremios económicos.

Sobre la productividad que se utilizará, Sanguino manifestó que aún están estudiando el tema, pese a que la directora del Dane, Piedad Urdinola, presentó su informe y dio las explicaciones de lo sucedido con la productividad en el país.

Fuerte componente político

Fabio Arias, presidente de la CUT-Central Unitaria de Trabajadores, quien aboga por un incremento del salario mínimo de dos dígitos, dio sus argumentos sobre la propuesta que muchos llaman populista, pues se da en un momento de campaña electoral, tanto a la presidencia como al Congreso de la República, este último en el que él mismo está aspirando a una curul. “Toda negociación del salario mínimo tiene un componente político. Otro de orden técnico. En la inmensa mayoría de veces predomina el político sobre el otro”.

A su juicio, la negociación no puede estar solo determinada por las variables técnicas, pues, al final del día, lo determinante es mediar para dirimir el conflicto que se presenta al tratar de establecer cuál de la riqueza la genera el capital y cuál el trabajo. “Esa es una discusión política y lo tirante está en que los empresarios se quieren quedar con la mayor cantidad y los trabajadores a tratar de arrebatarles lo que siempre nos quitan”.

