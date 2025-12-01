¿Cuándo se debe definir el salario mínimo para 2026? Estas son las fechas claves en la concertación

Con la llegada del mes de diciembre, como cada año, se inicia una nueva discusión en Colombia. Se trata de la definición del salario mínimo para el siguiente año, que se fija tras una serie de conversaciones y concertaciones entre empresarios y trabajadores.

Es importante tener en cuenta que el salario mínimo es una cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a un trabajador por las labores que estos hayan efectuado durante un período determinado, cuantía que no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual.

Este mes se aumenta el salario mínimo. | Foto: 123RF

A las 10 de la mañana de este primero de diciembre, el Ministerio de Trabajo instaló oficialmente la mesa de concertación del salario mínimo para el 2026. Este ajuste impactará a más de 7 millones de personas que reciben este monto de dinero mes a mes.

Este año existen varios hechos particulares. Entre ellos está un pronunciamiento de la Federación Nacional de Comerciantes, que indicó hace algunos meses que no participaría en la negociación de este año, por lo que el sector empresarial estará representado por otros gremios como Acopi, que sí confirmó su participación.

Hasta el 30 de diciembre hay plazo para definir el aumento. | Foto: Adobe Stock

Además de este gremio, también participarán las centrales obreras y el Gobierno Nacional, en cabeza del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien hace algunos días reveló el calendario de la discusión.

Dentro del cronograma, el 5 de diciembre se conocerá una cifra clave, que es la revelación del IPC a las 6 de la tarde. Con esta se podrá iniciar una discusión sobre la cifra, teniendo en cuenta la inflación.

El presidente Gustavo Petro, hace un año, dijo: “El salario mínimo real en Colombia ha crecido entre 30 y 35 por ciento, ya que, en 2022, se aumentó 16 por ciento; en 2023, 12 por ciento y ahora 9,53 por ciento. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo el año entrante”. | Foto: PRESIDENCIA / ADOBE STOCK / ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA