Tras fusión entre Scotiabank y Davivienda se crea una nueva entidad bancaria. Esta es la marca que ya está en sus oficinas

Luego de casi un año del anuncio de la fusión entre Davivienda y Scotiabank Colpatria para sus operaciones en Colombia y en Centro América, la entidad integrada presentó la nueva marca con la que trabajará en estos mercados. Desde ahora, Colpatria se conocerá como DaviBank y ya el 80% de las oficinas tienen el nuevo nombre.

Paralelamente, Davivienda seguirá funcionando como un banco independiente, aunque ambas formarán parte del Davivienda Group. El nuevo conglomerado, cuyas acciones ya fueron inscritas en Bolsa, quedará a cargo de Javier Suárez, actual presidente de Davivienda y al frente de DaviBank fue designado Jorge Rojas, quien venía de Scotiabank Colpatria.

Jorge Rojas nuevo CEO de DaviBank | Foto: DaviBank

Bajo esta operación, Davivienda Group asume el control de las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá, mientras que Scotiabank adquiere una participación del 20% en Davivienda Group. Así, la nueva holding queda con más de 29 millones de clientes y activos superiores a 60.000 millones de dólares, con un crecimiento aproximado del 37%

Así mismo, Davivienda Group fortalece su estrategia de diversificación geográfica con 70% de activos en Colombia y 30% en Centroamérica. Adicionalmente, la Corporación Financiera Internacional (brazo del Banco Mundial que atiende al sector privado) concretó una inversión de 150 millones de dólares para adquirir el 7,09% de Holding Davivienda Internacional S.A. lo cual fortalece patrimonialmente la operación en Centroamérica de Davivienda Group y su estrategia de financiamiento sostenible, especialmente Pymes lideradas por mujeres y proyectos climáticos asociados a la transición energética.

Para los clientes

Tanto Suárez como Rojas explicaron que los clientes de Scotiabank Colpatria que ahora pasan a DaviBank no tendrán que hacer ningún trámite, pues todos los procesos serán automáticos. Sus tarjetas débito y crédito seguirán funcionando.

Los clientes de DaviBank tienen desde ahora 4 veces más cajeros para retiros gratis, pues a los 700 cajeros que tenía Scotiabank le sumarán 2.100 de Davivienda. También se quintuplicará la cantidad de oficinas a su disposición, de 95 a más de 500.

Ya el 80 % de las oficinas de Scotiabank tuvieron el cambio de su nombre a DaviBank. | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

La nueva estructura de Davivienda Group estará conformada por tres unidades: 1. DaviBank, sombrilla bajo la cual habrá un banco, una comisionista y una fiduciaria. 2. Davivienda, en donde también estará el banco, la comisionista Davivienda Corredores y una corporación financiera y 3. la Holding Davivienda Internacional a cargo de las operaciones en Panamá, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

Davivienda Group quedará con 70 % de sus activos en Colombia, 12 % en Costa Rica, 8,9 % en Panamá, 5,4 % en El Salvador y 3,7 % en Honduras. Su cartera, al corte de septiembre de 2025, es de 194,5 billones de pesos, de los cuales el 43,3 % corresponde a préstamos comerciales, el 30,7 % a vivienda y el 26 % a consumo.