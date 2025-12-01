Aunque solo hasta el viernes 5 de diciembre se conocerá el Índice de Precios al Consumidor (IPC), quizás el insumo determinante para la negociación del incremento en el salario mínimo, por lo tanto, después de esa fecha se tiene previsto el destape de las cifras para lo que podría ser una puja. El presidente de la CUT-Central Unitaria de Trabajadores confirmó en SEMANA que apostarán por una cifra de dos dígitos.

Esto, pese a que muchas voces, desde distintas trincheras, principalmente de centros de pensamiento económico y realizadores de estudios técnicos, han alertado sobre los riesgos de subir mucho el salario mínimo.

Aumento salario minimo | Foto: Adobe Stock

El calendario establecido para las reuniones de los integrantes de la mesa tripartita, en la que tienen asiento los trabajadores, representados por los sindicatos; los empresarios, cuya vocería la llevan los gremios, y el Ministerio de Trabajo como mediador, empieza este 1.º de diciembre.

El titular de la cartera de Trabajo, Antonio Sanguino, durante la jornada de instalación de la mesa de negociación de la política salarial, dará algunas puntadas de lo que se está cocinando a partir de varios informes que ya se han dado a conocer, como el de la productividad, que no va más allá del 1 %, lo que indica que no impulsará mucho la expectativa de los trabajadores de un incremento de dos dígitos.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo | Foto: COLPRENSA

La oportunidad de llegar a un acuerdo será hasta el 15 de diciembre; de lo contrario, la decisión tendrá que ser tomada por decreto.

La situación, por lo tanto, será compleja, ya que el arranque, desde el lado de los trabajadores, idea que es respaldada por el ministro Sanguino, está por encima de lo que indican las variables que se utilizan para establecer la cifra de un incremento.

Dos números están ya en la palestra pública. Arias manifestó que tiene que ser superior al 10 %, pero ya estaba en el horizonte la propuesta que hizo Armando Benedetti, de más del 11 %.

Según Arias, los trabajadores han enfrentado 33 años las decisiones con unos aumentos que catalogó como “michicatos”. De ahí que el empleado, que es el que pone buena parte del resultado de los sectores de la economía, ha tenido una pérdida acumulada del poder adquisitivo.

Por lo tanto, a juicio del dirigente sindical, debería aprovecharse la oportunidad —la última en el gobierno de Gustavo Petro— para hacer un incremento de dos dígitos.

Aunque ya está definido el calendario de negociación, aún no hay claridad sobre de cuánto será el aumento del salario mínimo para 2026. | Foto: Pixabay

Ello, en el entendido de que incluso la OIT ha hablado de que el salario mínimo debe proporcionar un ingreso que permita al trabajador suplir sus necesidades básicas con dignidad; por lo tanto, no debería estar por debajo de 2 millones de pesos, con lo cual se tendría un desfase cercano a los 700.000 pesos.