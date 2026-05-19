“Lamentamos que este haya sido el desenlace”: gobernador de Cundinamarca sobre el hallazgo del que sería el cuerpo de Yulixa Toloza

La búsqueda de Yulixa Toloza, reportada como desaparecida tras someterse a un procedimiento estético en Bogotá, tomó un nuevo rumbo este martes, 19 de mayo, luego de que las autoridades informaran el hallazgo de un cuerpo en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima, en Cundinamarca.

Encuentran cuerpo que podría ser de Yulixa Toloza. Fiscalía adelanta las verificaciones

Zona donde fue encontrado el cuerpo que pertenecería a Yulixa Toloza. Foto: Bomberos Cundinamarca.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que recibió información preliminar del Departamento de Policía de Cundinamarca sobre el caso y expresó solidaridad con la familia de la mujer. A través de su cuenta de X, el mandatario señaló que, “de ser así”, lamenta que ese haya sido el desenlace después del procedimiento practicado en la capital del país.

“Solidaridad con los familiares de Yulixa Toloza, quien, según información del Departamento de Policía Cundinamarca, habría sido encontrada sin vida en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima”.

Se conocen nuevos detalles del hallazgo del cuerpo que sería de Yulixa Toloza: Gobernador Jorge Emilio Rey los reveló

El misterio que rodea la desaparición de Yulixa Toloza tomó un nuevo rumbo luego de que una pieza fundamental del rompecabezas saliera a la luz. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Tomadas de redes sociales)

Rey indicó además que le solicitó al coronel Mauricio Herrera, comandante de la Policía de Cundinamarca, acompañar las labores de inspección y coordinar el apoyo institucional requerido durante el proceso judicial y forense que se adelanta en la zona del hallazgo.

Aunque las autoridades aún no han entregado un informe definitivo sobre las circunstancias de la muerte, el caso ha generado atención por la referencia hecha por el gobernador al procedimiento médico previo que, según las primeras versiones conocidas, se habría realizado en Bogotá antes de la desaparición de la mujer.

Los detalles clave de la desaparición de Yulixa Toloza: una cirugía estética, un carro, mensajes, videos y dos capturados

Las autoridades identificaron a los dos primeros detenidos dentro de la investigación por la desaparición de Yulixa Toloza Foto: Tomado de internet

La inspección técnica y la identificación plena del cuerpo quedaron en manos de las autoridades judiciales, que deberán establecer tanto las causas de la muerte como la cronología de los hechos ocurridos entre la salida de la mujer del centro médico y el hallazgo en la provincia del Tequendama.

Por ahora, la Policía de Cundinamarca mantiene presencia en el corredor entre Apulo y Anapoima mientras avanzan las diligencias. Las autoridades no han confirmado capturas ni hipótesis oficiales sobre posibles responsables o móviles relacionados con el caso.