Terror en inmediaciones del Hospital de Suba, en Bogotá: conductor arrolló a varias personas

Momentos de pánico se vivieron este martes 19 de mayo en inmediaciones del Hospital de Suba, en Bogotá, luego de que un conductor, en aparente estado de embriaguez, arrollara a varias personas que se encontraban en el sector.

Además de arrollar a varias personas, el carro también chocó contra otros automotores y motocicletas. Luego, el conductor trató de escapar, pero fue capturado por la Policía.

De acuerdo con el teniente coronel Nelson Perdono, oficial de Inspección, si bien varias personas fueron arrolladas por el conductor del carro, una debió ser trasladada a un centro asistencial debido a que resultó herida.

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Si bien serán las autoridades las que establezcan las causas puntuales de lo ocurrido, información preliminar da cuenta de que el hombre que por poco provoca una tragedia había salido horas antes de un sepelio.

“Estaban borrachos, estaban tomando desde hace rato. Y, fuera de que estaban tomando, formando pelea, y entonces la gente les respondió y cuando vieron que les iban a dar en la jeta, ahí sí cogieron a escaparse y ahí fue donde ocasionaron todos esos accidentes”, dijo a Noticias Caracol un hombre que estaba en el sector.

En las imágenes que se viralizaron en las redes sociales se observa que el conductor empezó a manejar el carro en reversa, sin control, llevándose por delante todo lo que se iba atravesando a su paso.

Además de la captura del sujeto, el carro fue inmovilizado, luego de que este se estrellara.

“Él me atropella. No fue a mí, fue a varios que él se llevó. Entonces yo en ese momento cogí, me paré, porque de igual forma en un momento de rabia, pues sigo al señor. Hasta que fue que lo encontramos”, contó otro hombre en el noticiero citado anteriormente.