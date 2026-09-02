Sisbén: estos son los cambios que comenzaron a regir y así podrá hacerlos ahora

Los ciudadanos de Bogotá que necesiten realizar trámites relacionados con el Sisbén deberán adaptarse a un nuevo modelo de atención que comenzó a funcionar el primero de septiembre de 2026.

Así operará el nuevo Registro Universal de Ingresos: ¿se acaba el Sisbén?

La Secretaría Distrital de Planeación implementó modificaciones desde los primeros días de septiembre orientadas principalmente a digitalizar los procedimientos, disminuir el uso de documentos impresos y facilitar el acceso a la información.

Afiliados del Sisbén podrán realizar trámites de esta manera. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Sisben)

Uno de los principales cambios está relacionado con la entrega de los comprobantes. A partir de ahora, quienes adelanten solicitudes o actualizaciones recibirán prioritariamente la documentación a través del correo electrónico.

En determinados procesos también se utilizarán mensajes de texto para informar a los usuarios sobre el estado de sus solicitudes.

La transformación responde, entre otros factores, al elevado número de personas que utilizan este servicio. Durante los primeros seis meses de 2026 se registraron más de 76.000 solicitudes de nuevas encuestas y alrededor de 42.000 actualizaciones de información en Bogotá.

El volumen de atención había generado un importante consumo de papel, situación que la nueva estrategia pretende reducir.

El cambio también modifica la manera de actualizar los datos de los hogares. Situaciones como un cambio de dirección o la incorporación y retiro de integrantes podrán gestionarse mediante soportes digitales, que serán enviados al correo registrado por el solicitante.

Ya puede descargar el certificado del RUI: este es el paso a paso del sistema que reemplaza al Sisbén

Sin embargo, la transición no significa que desaparezca completamente la atención física. Las personas que no tengan correo electrónico o dificultades para acceder a herramientas digitales podrán solicitar sus comprobantes en papel.

Esta alternativa también contempla casos como adultos mayores y personas con discapacidad, con el propósito de evitar que la digitalización se convierta en una barrera para acceder al servicio.

Atención presencial en 17 puntos. Foto: Alcaldía de Cali

La atención presencial continúa disponible en 17 puntos de Bogotá, entre ellos los SuperCADE de Suba, Américas, Bosa, 20 de Julio, Manitas, Engativá y CAD.

Los horarios establecidos son de lunes a viernes entre las 7:00 de la mañana y las 4:30 de la tarde, mientras que los sábados la atención se presta hasta el mediodía.

El nuevo procedimiento representa así un paso hacia una gestión más digital del Sisbén. Para los usuarios, el reto será familiarizarse con los canales electrónicos y mantener actualizados sus datos de contacto, mientras las autoridades buscan que la modernización permita reducir tiempos, trámites innecesarios y desplazamientos.