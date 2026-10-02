Propietarios en Bogotá tienen hasta hoy para hacer este importante pago y evitar sanciones

Los contribuyentes de Bogotá que eligieron el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) tienen hasta hoy, viernes 2 de octubre de 2026, para realizar el tercer pago del impuesto predial correspondiente a esta vigencia.

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La fecha fue establecida por la Secretaría Distrital de Hacienda dentro del calendario tributario de 2026. El sistema permite dividir el impuesto predial en cuatro cuotas iguales durante el año y pagarlas sin intereses, siempre que se cumplan los plazos establecidos.

Calendario Tributario para pago de los impuestos predial y de vehículos en Bogotá 2026 Foto: Secretaría de Hacienda Bogotá / Página web

El cronograma comenzó el 5 de junio con la primera cuota y continuó el 14 de agosto con la segunda. La tercera cuota tiene como fecha límite el 2 de octubre, mientras que la cuarta y última deberá pagarse el 4 de diciembre de 2026.

¿Qué pasa si no paga hoy?

La Secretaría de Hacienda ha recordado que quienes no cumplan con las fechas establecidas pueden perder las condiciones de pago oportuno y deberán asumir los intereses correspondientes por las obligaciones pendientes. Por ello, la recomendación para quienes todavía no han efectuado el pago es hacer el trámite antes de que termine la jornada.

Para efectuar el pago, los contribuyentes pueden ingresar al portal de la Secretaría Distrital de Hacienda, acceder a la Oficina Virtual y consultar sus obligaciones pendientes.

Allí podrán generar y descargar el cupón correspondiente a la tercera cuota y hacer el pago por medios electrónicos, como PSE, o acudir a los bancos autorizados.

Si no cumple con su obligación en este plazo, tendrá que pagar intereses. Foto: Getty Images (jtinjaca) / Cortesía Alcaldía de Manizales / Montaje: Semana

La entidad también recomienda utilizar únicamente sus canales oficiales y evitar intermediarios o enlaces enviados por terceros.

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El impuesto predial constituye una de las principales fuentes de ingresos tributarios del distrito y los recursos recaudados financian diferentes programas, obras y servicios de la ciudad.

La Secretaría Distrital de Hacienda recordó que quienes estén pendientes de esta obligación todavía tienen durante el día para realizar el tercer pago y mantener al día su calendario tributario de 2026.