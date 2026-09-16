Prosperidad Social anuncia cambio clave en el pago de Colombia Mayor

Prosperidad Social extendió hasta el 20 de septiembre el plazo para que las personas beneficiarias del programa Colombia Mayor puedan reclamar los recursos correspondientes al séptimo ciclo de transferencias monetarias. La medida busca brindar más tiempo a quienes todavía no han realizado el cobro.

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Las personas mayores que tengan pendiente el retiro podrán acercarse hasta esa fecha a los puntos autorizados de SuperGiros y SuRed en sus municipios para recibir la transferencia correspondiente a este ciclo.

De acuerdo con la entidad, hasta el domingo 13 de septiembre, el 91 % de los beneficiarios ya había recibido los recursos, mientras que 241.830 personas aún estaban habilitadas para reclamarlos.

Para este séptimo ciclo, Prosperidad Social programó transferencias para 2.788.074 personas mayores, con una inversión de 639.643 millones de pesos.

La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, explicó que la ampliación del plazo busca facilitar el acceso de los beneficiarios a los recursos.

Prosperidad Social confirmó nuevo ciclo de pagos en Colombia Mayor. Foto: Prosperidad Social

“Buscamos que ninguna persona mayor que tenga derecho a la transferencia se quede sin la posibilidad de reclamarla. Invitamos a quienes aún no han realizado el cobro a acercarse a los puntos autorizados y hacerlo directamente, sin intermediarios y a través de los canales establecidos por Prosperidad Social”, señaló.

La entidad también informó que en este ciclo 24.598 participantes registraron de manera exitosa su cuenta bancaria o depósito electrónico mediante el Gestor de Información Financiera (GIF). Estas personas recibirán el incentivo directamente en el producto financiero registrado.

El Departamento de Prosperidad Social anunció las fechas de las transferencias monetarias. Foto: DPS

Según Prosperidad Social, esta modalidad hace parte del proceso de modernización de la entrega de transferencias monetarias y permite que los recursos sean consignados de acuerdo con el cronograma establecido para cada ciclo.

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Los beneficiarios que cuentan con esta opción no requieren desplazarse a un punto de pago para recibir el dinero.

El programa Colombia Mayor está dirigido a personas mayores que cumplen con los requisitos establecidos para recibir la transferencia monetaria. La entidad recordó que los cobros deben realizarse mediante los canales autorizados y siguiendo la información oficial comunicada para cada ciclo.