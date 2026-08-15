Finanzas
Renta Ciudadana entregará pago para miles de personas: consulte si es beneficiario
En total, se destinaron más de 23.351 millones de pesos para atender a 46.703 hogares.
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15 de agosto de 2026 a las 6:52 a. m.
Se tendrán pagos para más de 46.703 hogares. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País, con foto de: (Prosperidad Social)
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