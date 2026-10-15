Advierten por billetes falsos de 100.000 pesos; usuarios deben verificar los ejemplares

Una alerta por la posible circulación de billetes falsos de 100.000 pesos mantiene la atención de las autoridades en el departamento del Atlántico, luego de que la Policía encontrara cerca de 290 millones de pesos en dinero falsificado en un apartamento de Puerto Colombia.

Así puede detectar el serial del billete de 100 mil pesos falso que está circulando

El procedimiento se llevó a cabo en un inmueble del conjunto residencial El Manglar, ubicado en el sector de Villa Campestre. Durante la inspección, los uniformados también encontraron aproximadamente un kilogramo de una sustancia estupefaciente, situación que quedó bajo investigación de las autoridades competentes.

Usuarios deben verificar por seguridad los billetes que reciben. Foto: Adobe Stock

Al ingresar al lugar, los agentes encontraron la considerable suma de dinero representada en billetes de alta denominación que fueron identificados como falsos.

Piden revisar los billetes de 100.000 pesos

El hallazgo genera preocupación por la posibilidad de que este tipo de dinero llegue a establecimientos comerciales y termine en manos de ciudadanos que podrían perder sus recursos al recibirlo como medio de pago.

Por esta razón, las autoridades recomiendan prestar especial atención al recibir billetes de 100.000 pesos, particularmente en transacciones comerciales, ventas informales y pagos en efectivo.

Para verificar su autenticidad, es importante revisar los elementos de seguridad del billete mediante el tacto, la observación a contraluz y los detalles visibles al inclinarlo. Ante cualquier duda, se recomienda consultar los mecanismos de verificación publicados por el Banco de la República.

Cada billete cuenta con elementos de seguridad que permiten verificar su veracidad. Foto: Carlos Julio Martínez

¿Qué hacer si recibe un billete sospechoso?

Si una persona recibe un billete que considera falso, debe evitar ponerlo nuevamente en circulación y acudir a una entidad financiera o a las autoridades para recibir orientación sobre el procedimiento correspondiente.

Entretanto, las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer la procedencia del dinero incautado, identificar a los posibles responsables y determinar si existe alguna relación con otras actividades ilegales.

El caso sirve como advertencia para los ciudadanos: revisar cuidadosamente el efectivo antes de aceptarlo puede ayudar a prevenir pérdidas económicas y evitar que los billetes falsificados continúen circulando.