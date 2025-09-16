Billetes rotos: esto es lo que debe hacer ante un ejemplar en mal estado

Cada día, miles de personas realizan pagos de productos y servicios por medio de dinero en efectivo. Durante estas operaciones, los billetes que circulan en el país sufren un deterioro natural debido al contacto del papel moneda con diversas superficies.

Los billetes que presentan pequeñas marcas, dobleces o suciedad generalmente siguen siendo aceptados en el mercado, ya que no afectan su valor. Sin embargo, cuando el billete está rasgado, quemado, manchado de forma permanente o tiene grandes fragmentos faltantes, la situación es diferente.

Los billetes rotos pueden ser cambiados. | Foto: Captura de video tomada de Twitter @Barranquilladgl

Entre las más comunes es cuando los billetes sufren algún tipo de rotura o presentan daños significativos en su superficie, ya sea por el uso diario o por factores externos.

Lo primero que debe hacer una persona es no utilizar pegamentos ni otros elementos para intentar arreglar el papel moneda. El usuario debe evitar agravar el daño y dirigirse al Banco de la República para que el billete sea valorado adecuadamente.

“El Banco de la República efectúa operaciones de cambio de efectivo en las ventanillas de atención al público, amparado en el artículo 11 de la Ley 31 del 29 de diciembre de 1992. Solo realiza cambio de billetes de alta denominación por los de baja denominación o por monedas metálicas; y monedas por billetes”, señala la entidad financiera.

Es importante recordar que el cambio de billetes deteriorados es fundamental para mantener la estabilidad y eficiencia del sistema financiero. Los ejemplares con daños graves pueden dificultar las transacciones, generar desconfianza entre los comerciantes y afectar el proceso de recirculación del dinero.

¿Qué condiciones deben cumplirse para solicitar el cambio?

A través del portal web del Banco de la República, se establecen una serie de condiciones que deben cumplir los billetes en circulación para ser aceptados en caso de rotura o daño. Estas son:

Ser auténtico.

Tener impresión por ambos lados (anverso y reverso).

Estar conformado por al menos tres quintas partes continuas, así estén en uno o varios pedazos.

Exhibir una numeración completa.

Se debe recordar que los procesos de cambio deben realizarse exclusivamente con el personal autorizado, por lo que se debe evitar realizar transacciones con terceros que puedan entregar billetes falsos o no aptos para circulación.